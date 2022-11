推特大量色情廣告淹沒白紙革命貼文 馬斯克會忽視還是嚴查假帳號？

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)反中共清零政策的「白紙革命」延燒中,許多人在社群媒體推特上發布貼文更新各地抗議狀況,然而自上週起,推特突然出現大量假帳號,並以中國地名為關鍵字大量發布情色貼文與廣告,將抗議活動相關貼文淹沒,日前買下推特且立場親中的馬斯克是否積極處理這些假帳號與廣告值得關注。

綜合媒體報導,現在在推特(Twitter)上以中文搜索北京、上海、南京和廣州等主要人民抗議熱點地區,就會出現大量衣著裸露、擺著性感姿勢的女生圖片,或是主打「男士高端會館」、「主做高端 在線預約」等疑似色情場所的廣告出現,這些貼文皆由假帳號發布,並且格式、內文全都一樣。

舊金山商業時報(San Francisco Business Times)指出,美國史丹佛大學網路觀測計畫(Standford Internet Observatory)主任史塔莫斯(Alex Stamos)表示,這很明顯是一次故意攻擊,估計有超過95%的這類發文出自垃圾帳戶,其中70%帳戶是最近才開始出現這樣的發文量,目的是企圖降低外部對於抗議活動的能見度。

華盛頓郵報(The Washington Post)則指出,不具名推特員工說,這個狀況過去也發生過,大多是為了對特定團體做抹黑,而推特處理方式除了自動化辨別外,團隊也會手動刪除此類訊息。

不過日前剛接管推特的特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)不下一次對推特上遍佈假帳號感到不悅,也曾誓言要強力打擊、停用這些來路不明的帳號,然而現在推特上湧入這些企圖掩蓋中國抗議活動的情色廣告與圖片,推特團隊是否已觀測到推特上不尋常的活動,而後續將怎麼處理,成為媒體關注議題。

馬斯克雖然尚未對這些報導置評,但他過去曾反駁有關他因為在中國大量投資,可能會讓中國政府對推特產生一定「影響力」的說法。

根據CNN,目前還不清楚中國對推特的服務和內部系統的干預程度,但今年早些時候,推特的前資安負責人在一份舉報信件中告訴美國政府,該公司極易受到外國勢力的剝削。舉報人的證詞稱,美國聯邦調查局(FBI)今年曾警告推特,至少有一名為中國政府工作的特工在推特的工資單上。

台灣英文新聞實際搜尋,也發現了一樣的狀況,這些幾個月前創建的帳號,幾乎沒有關注其他帳號,也沒有自己的粉絲。並且發布內容都是hashtag北京、南京、北京線下等,明顯不是由真人創建,大量的女性圖片來源不明,甚至有台灣網紅被盜圖。

一名推特網友Air-Moving Device發出圖片表示,他根據推特上的中文搜尋結果變化做出的數據圖表,發現色情與賭博廣告的貼文量確實在這幾天顯著上升。史丹佛大學研究人員已觀測到這些不尋常的活動,團隊正在釐清它的擴散程度和影響範圍。

Thread: Search for Beijing/Shanghai/other cities in Chinese on Twitter and you'll mostly see ads for escorts/porn/gambling, drowning out legitimate search results.

Data analysis in this thread suggests that there has been a *significant* uptick in these spam tweets. pic.twitter.com/Ao46g2ILzf