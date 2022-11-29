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馬斯克又開砲 控Apple意圖下架Twitter

馬斯克推文要蘋果CEO庫克出來講清楚說明白，「現在是怎樣？」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/29 16:58
推特logo（圖／美聯社）  

推特logo（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）科技大亨馬斯克（Elon Musk）接掌推特（Twitter）後，話題從未消停，最新的一齣劇碼是與蘋果（Apple）槓上了，指控該公司試圖將Twitter從應用程式平台App Store下架，更砲轟蘋果沒有言論自由。

馬斯克28日連發了數則推文，連珠炮似地猛轟蘋果，稱其逼推特控管內容，揚言要從App商店移除該程式，且已停止在推特投放廣告。他更直接開嗆蘋果執行長庫克（Tim Cook），在推文標籤@tim_cook，「現在是怎樣？」

Apple迄未置評，但根據路透，就算真有其事，也不意外，Apple本就對內容審核有一定規範，此前即曾因Gab與Parler充斥煽動暴力的言論而將之下架。Parler是美國保守派人士的心頭好，2021年更新了內容管理規定後，才得以恢復上架。

馬斯克會如此氣急敗壞，不難理解。推特營收90%來自廣告收益，Apple貢獻卓著。華盛頓郵報指出，今年首季，Apple在Twitter砸了480億美元的廣告費，占了該公司當季營收逾4%。蘋果抽腿，對推特的獲利前景不啻雪上加霜。

馬斯克也趁此機會批評蘋果在App Store的高抽成。Apple從開發者發行的應用程式銷售收入中，獲取30%的傭金，這點備受許多公司詬病與興訟，包括電玩開發商Epic Games，也引來全球監管單位的「關注」。

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更新時間 : 2022-11-29 17:17 GMT+08:00

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