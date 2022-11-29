【星火能否燎原?】學者：清零越久民變機率越高 艾未未：抗議不足動搖習政府

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國白紙革命展現了當地罕見的公民不服從，旅美中國政治學者鄧聿文認為，清零拖越久民變機率越大；中國異議藝術家艾未未分析，該波抗議浪潮不會動搖習近平政府，因為抗議者缺乏訴求、組織與領導，被鎮壓就會停止。

白紙運動延燒中國十數個城市，也延燒國際各大城市，從悼念烏魯木齊火災死難者，到反封控、要自由，乃至對中國共產黨、習近平的反抗，實屬罕見。

美國之音報導，鄧聿文指出，中國民眾對政府反覆的疫情處理方式忍耐到極致，如此下去一場民變正在發酵。而當今的民變有別於過去，更偏向廣泛的社會抗議運動。

鄧聿文指出，民變的三要件，一為對政權不滿到極致、二為出現一定規模抗議浪潮，三為當局一味採取強壓或暴力手段。目前白紙運動滿足了一跟三的要件，二尚未達成，但若世衛宣布新冠肺炎全球大流行結束，中共卻依然實施封控清零，群眾抗議勢必會風起雲湧。

鄧聿文表示，過去十年中共只知以高壓盤除異己，疫情處置更以個人意志凌駕科學，施政方式更是粗暴，無視民眾情緒。民心早已生巨變，封控清零加速了此一過程，民變只差一個引擎。他認為，烏魯木齊火災是否能成為飲引擎尚待觀察。但清零的時間拖得越久，民變出現的機率越大。

艾未未接受路透社訪問指出抗議活動不太可能繼續的兩個因素。一為安全部隊的鎮壓，二為抗議者缺乏組織與領導。抗議者沒有明確訴求，逮捕便可停止。他舉例六四事件，當時抗議人士有更多的「訴求」，但他認為，即便如六四事件或香港學運規模的事件發生，也無法動搖中共政府。

艾未未也指出，無人可以領導白紙革命，關鍵在於中國沒有政治環境，「70年來，他們整肅了可以提出任何問題的任何人、知識分子或媒體。」

至於中國政府，艾未未認為，共產黨相當擔心革命，並會採取一切措施來阻止革命發生，包括網路審查、動員警察等。至於各國聲援中國民眾抗議，艾未未認為，各國優先考量經濟而非人權。即各國政府優先考量獲得經濟影響力，這是生存之道無從怪罪，但如此行事也喪失捍衛自由世界或捍衛民主的信譽。