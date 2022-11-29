（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）三年了，一場因封控過度釀成死傷的新疆大火，終於點燃了中國前所未有的反政府白紙運動，經濟已不堪再封，但貿然解封又會讓COVID病毒席捲全國。有關當局現面臨了兩難，無論怎麼做都是傷，不但控制不了病毒，也壓制不住人民忍無可忍的反抗情緒。

經濟學人列出了中國這三年來經濟受創的程度，除了疫情相關產業蒸蒸日上，其他產業多是掙扎求生。

11月14日當週，隨著確診數激增，中國國內航班年減45%，三大航空公司今年前三季共虧損了740億元人民幣。前十大城市地鐵運乘輛年減32%。戲院收入遽跌64%，部分戲院則是根本關門大吉。看電影是衡量人民是否願意往外跑的重要指標，這數字顯然反映了人們的顧慮。

根據日本野村投信，目前各大城市的封控，影響所及達GDP的1/4，超越了4月中上海大封城時的1/5。中國年輕人失業率亦於7月來到史上新高19.9%。陸路貨運量於11月25日當週年減33%。

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決策者並非沒有祭出手段振興經濟。央行調降了銀行存款準備金比率。11月中放寬了房地產開發商取得融資的條件，讓建案不至斷炊，試圖為過去一年來疲軟的房市注入活水。然而，無止盡的封控，難以提振消費者信心，原本有興趣買房者，恐怕也被嚇得縮手。來年經濟展望，依舊悲觀。

這幾週來，鬆綁禁令的謠言滿天飛，激勵了股市。中央11日公布優化防控20條新規，貌似也的確放寬了如隔離天數等防疫禁令。然而，清零依舊奉為圭臬，這些措施不過是微調，地方各行其是，為了遏止亂竄的新疫情，還是回歸僵化封控。

經濟學人指出，殘酷的現實擺在眼前，北京現在必須接受，病毒與公眾耐心雙雙失控的現實。前景晦澀不明，混亂的政令可以預期，恐怕會延續至明年3月，待全國人大會議舉行時，才有望出現明確的退場機制。

就算中央真的決定主動或被迫放棄清零，在缺乏病毒免疫力的情況下，中國公衛單位也很可能迎來史上最大規模確診潮，再度傷害商業活動。商家寧不開業，消費者寧窩在家中，工廠也可能因生產鏈出現疫情而暫停運作。各省市政府又會陷入政策混亂，各做各的，缺乏一致的防疫方針。

這亂象或將持續至少一季，衝擊GDP高達40%，而在此不穩定期間，地方禁令、百姓示威抗議，大概會交織掩映，成為中國的防疫新風景。

防疫三年爆白紙運動 中國經濟扛不住 失控的除了病毒還有人心



警方強制逮捕上海示威者（圖／美聯社）