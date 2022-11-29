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台灣11/29新增17289確診個案　新北、臺中、高雄分別逾2千本土病例

➤今日分別新增17,240例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增21例死亡。➤截至目前國內累計829萬5652例確診，其中包括37656例境外移入、8257942例本土個案。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/29 14:37
台北信義商圈百貨前近日到處可見精緻耶誕裝飾，提前讓民眾感受過節氛圍。中央社

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台灣11/29新增17289確診個案　新北、臺中、高雄分別逾2千本土病例

台灣11/29新增17289確診個案　新北、臺中、高雄分別逾2千本土病例

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增17,289例COVID-19確定病例，分別為17,240例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增21例死亡。

指揮中心表示，今日新增之17,240例本土病例，為7,978例男性、9,255例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,582例)，臺中市(2,360例)，高雄市(2,128例)，桃園市(1,641例)，臺南市(1,544例)，臺北市(1,523例)，彰化縣(1,035例)，屏東縣(579例)，新竹縣(567例)，苗栗縣(489例)，雲林縣(485例)，新竹市(418例)，南投縣(362例)，嘉義縣(351例)，宜蘭縣(280例)，花蓮縣(241例)，嘉義市(195例)，基隆市(178例)，臺東縣(144例)，金門縣(84例)，澎湖縣(49例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為12例男性、9例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月4日至11月25日，死亡日期介於5月27日至11月26日，詳如附件。

11月29日新增死亡COVID-19確診個案表.pdf

指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為23例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本及帛琉(各2例)，泰國、紐西蘭、馬來西亞及越南(各1例)移入，另41例感染國家調查中。入境日期介於今年11月1日至11月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,295,652例確診，分別為37,656例境外移入、8,257,942例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,297例COVID-19死亡病例，其中14,280例本土，個案居住縣市分布為新北市2,822例、臺北市1,575例、臺中市1,504例、高雄市1,394例、桃園市1,060例、臺南市1,059例、彰化縣884例、屏東縣564例、南投縣466例、雲林縣454例、苗栗縣388例、嘉義縣366例、宜蘭縣309例、基隆市305例、花蓮縣247例、嘉義市241例、新竹縣231例、臺東縣186例、新竹市155例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

台灣11/29新增17289確診個案　新北、臺中、高雄分別逾2千本土病例
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