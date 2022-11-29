美國駐華使館估中國又將封城 突發公告籲美國公民準備物資

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國人發起「白紙革命」後，中共部署大量警力，28日BBC記者更被公安逮捕，引發國際譁然，美國駐華使館同一天突然發布公告，呼籲在中國的美國公民準備至少14天的物資，以應對下一波封城以及可能的隔離。

美國駐華使館表示，美國最優先考慮的是海外美國公民的安全、健康和福祉。「我們正在積極與我們的公民合作並協助他們應對最近中國COVID-19感染率上升帶來的挑戰。隨著疫情的爆發，中華人民共和國(PRC)當局擴大了COVID-19防制合控制措施。這些措施可能包括住宅隔離、大規模檢測、關閉、交通中斷、封鎖和可能的家庭分離。」

美國駐華使館說，伯恩斯大使（R. Nicholas Burns）和其他使團官員經常直接向中國高級官員提出中國對其中許多問題的擔憂，駐華使館還會持續這個做。

美國駐華使館呼籲「我們鼓勵所有美國公民為您自己和您的任何家庭成員保留14天的藥物、瓶裝水和食物供應。」並強烈建議美國公民在https://step.stat.gov/上註冊智能旅行者註冊計劃(STEP）也鼓勵公民訪問國務院的「中國國家信息」專頁上查看最新消息。

目前已傳出英國廣播公司（BBC）記者勞倫斯（Ed Lawrence）在採訪時，遭中國公安強行帶走和暴力相向的消息，讓歐美政界及媒體圈不滿，中國外交部發言人趙立堅對此回應表示，勞倫斯當時並未表明記者身分，也沒有主動出示外國記者證，執法人員才對現場人員進行「勸離」。

網紅「敏迪選讀」也於社群網站Instagram上說「我剛剛問我上海的朋友還好嗎，他說不太好，他又被要求WFH了，他預計接下來又會有一波封城。」