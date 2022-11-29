中共恐以犯台轉移白紙革命? 各部會：密切關注、即時因應

（台灣英文新聞／李朝儀 台北報導）中國白紙革命愈演愈烈，外界擔憂中國是否以進犯台灣轉移內政衝突，行政院長蘇貞昌表示將緊盯變化、即時因應；外交部發言人歐江安表示該部會持續高度關注；陸委會呼籲中共當局回應民眾要求，理性和平的處理抗爭事件。

中國烏魯木齊一場惡火奪走10條人命，更暴露清零封控政策對人民生活的種種侵害，三年來的民怨蔓延全國，抗議更遍及全球。外交部長吳釗燮先前曾數度提及，中共有可能以進犯台灣作為轉移內政衝突的手段，面對白紙革命事態越發猛烈，也讓外界關注台灣將如何因應。

外交部發言人歐江安在今（29）日例會上表示，近日看到中國各地出現大規模抗爭，民眾及大學生憤起要求改革、爭取自由，訴求鬆綁過嚴的清零政策與解封的訴求，對於白紙革命以及相關事態的發展，外交部都持續高度關注。

歐江安也提及，行政院長蘇貞昌28日也指出，疫情在世界各國都已經漸漸走到與病毒共存，但中國嚴密封控，強制進行各種嚴重干擾人民生活的行為，「怪不得引起劇烈的反抗」，蘇貞昌表示，中國是專制極權的國家，又緊鄰台灣，因此對於中國的任何變化、任何動作，都會「緊盯」，「而且即時因應」。

此外，陸委會今日上午也發布新聞稿指出，對因清零封控造成無謂的傷亡表達關切，同時強調中國大陸民眾的基本生活、言論表意與行動自由的基本權利，應該受到尊重與保障，更呼籲中共當局應儘速回應人民要求、調整不合理與過當的限制，並以理性和平態度處理抗爭事件。

陸委會表示，台灣各界與國際社會已持續注意中國大陸各地不滿防疫清零政策的社會現象與事態發展，基於人道關懷中國人民生活長期未受正當對待，呼籲中共當局應儘速採取合理適當的防疫措施、逐步調整與放鬆不合理管制，並維護人民生活基本權益與行動自由，積極傾聽與回應他們的合理要求，讓社會早日回歸正常。

陸委會也提醒在陸台灣，密切注意相關動態，注意人身安全；陸委會及海基會將隨時保持聯繫，並提供適時必要協助。