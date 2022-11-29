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聖誕快樂！「美聲天后」莎拉布萊曼台灣巡迴演唱會　經典曲目聽起來！

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/29 11:30
Sarah Brightman聖誕演唱會將於12月巡迴台灣。（圖／寬宏藝術Facebook）

Sarah Brightman聖誕演唱會將於12月巡迴台灣。（圖／寬宏藝術Facebook）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「美聲天后」Sarah Brightman因為疫情取消 2020 年來台演出計畫，此次將五度訪台，聖誕演唱會將於12月起巡迴台灣。

綜合媒體報導，現年62歲的Sarah Brightman是英國跨界女高音，以Andrew Lloyd Webber《歌劇魅影》走紅，代表作包括Time to Say Goodbye、The Phantom of the Opera等，也是首位兩度登上奧運表演的歌手，憑藉出色的才華獲得好萊塢星光大道的星星徽章。

Sarah Brightman個人專輯《重回失樂園》、《月光女神》、《一千零一夜》與《真愛傳奇》皆登上告示牌排行榜，也藉由這些專輯的發行到世界各地舉辦無數次的巡迴演唱會；歷年專輯不只在全球銷量突破三千萬張，更在超過 40 個國家獲得 180 張黃金唱片與白金唱片的銷售認證，她有著超越三個高八度歌喉的音域，是唯一一位曾榮獲美國告示牌排行榜「舞曲」與「古典音樂」榜冠軍的歌手。

Sarah Brightman聖誕派對演唱會去年巡演後大獲好評，還在美國帶來 17 場精彩的表演舞台，今年重啟聖誕派對亞洲巡迴將來到台灣，首站已於日本東京登場，天后飆唱《Ave Maria》、《Better Is One Day》、《La Luna》等31首歌曲寵粉，此次將5度訪台 ，將於12月14日起至18日從高雄出發，隨後前往台中、台北、屏東展開巡演。


Sarah Brightman與知名男高音Andrea Bocelli合唱Time to Say Goodbye將她推上事業高峰，在全球熱銷一千兩百萬張。(影/YouTube)


(影/YouTube)
Sarah Brightman
莎拉布萊曼
聖誕
演唱會
寬宏藝術

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更新時間 : 2022-11-29 12:43 GMT+08:00

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