美國助烏抗俄積壓台灣軍售交付　白宮：認真看待責任協助台灣

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國持續軍援烏克蘭抵禦俄國入侵，美國政府官員及國會議員憂心將加劇對台灣積壓近190億美元的軍售交貨延遲，以致在台海緊張局勢升溫之際，耽擱台灣武裝自衛的需求與努力。

華爾街日報報導，自今年二月俄烏戰爭爆發，美國已向烏克蘭挹注數十億美元的武器，戰爭結束看起來遙遙無期，不僅美國國防工業跟上突發需求的能力備受考驗，也與美國對台軍售、助台武裝抵禦中國可能侵略的長期需求相牴觸。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在白宮例會上表示，美方持續「平衡」自身、盟友及合作夥伴，及烏國軍隊庫存。美國總統拜登（Joe Biden）的每個減少國防庫存的決定，國防部皆會就美方戰備影響提出評估報告。美國也持續與盟友及合作夥伴聯繫，了解其戰備需求，因為許多都依賴美方系統，台灣亦然。

今年９月拜登政府對台６度軍售，11億美元的案子包括100枚響尾蛇飛彈、60枚魚叉反艦飛彈及監視雷達。然而，報導引述國會及知情人士指出，美國對台軍售積壓武器總值已新增至187億美元，包括2015年12月台灣所購的208組標槍（Javelin）反戰車武器、215枚刺針（Stinger）防空飛彈。

柯比表示，會評估下一次台方的需求與時程。他強調，美方十分認真看待責任，以協助提供台灣所需自我防衛能力，「這符合法律與政策，不會改變」。

然而被問起對台交付軍售是否積壓，柯比僅表示，美方會密切關注、確保自身、盟友與合作夥伴的能保持備戰狀態。他也提及，不會在公開場合談及任何地方、系統的庫存。

報導也指出，台灣最大軍售訂單之一，是價值80億美元、由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司製造的F-16V戰機，據悉將於2026年交機，3月簽訂的「AGM-84魚叉反艦飛彈」合約預計也要到2026年才會交付。