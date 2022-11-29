中國多個城市爆發反封控白紙運動　美國白宮與國務院回應: 支持民眾和平抗議

延伸閱讀: 【恐成六四翻版?】中國「白紙革命」抗議清零封控 上海文具公司澄清謠言: 並未停產A4白紙

中國社會動盪帶來壓力 美股28日重挫、亞股28日普遍收黑•台股29日早盤失守14500點

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）連日來，中國許多城市爆發反防疫封控的白紙運動，白宮方面表示，支持民眾和平抗議，也正在密切關注。目前尚未發現對供應鏈有任何威脅。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）28日在白宮例行媒體簡報表示，民眾應該被允許集會與和平抗議，以反對政策或法律、命令的權利，美方也會密切關注此事。

在被問及是否認為這些抗議可能對美國經濟或供應鏈構成風險時，柯比表示，目前並未看到這些抗議活動對供應鏈造成任何特別影響。

柯比指出，日前美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在印尼舉行的20國集團（G20）領袖峰會外的雙邊會談中，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以及疫情在全球範圍內帶來的影響。但他不清楚是否有談到中國動態清零政策。

柯比也表示，拜登了解中國境內發生的最新狀況並時刻關注。

眾議院外委會

共和黨首席議員麥考爾

中央社報導，美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）也發出聲明表示，對所有反對中共暴行的人而言，在中國的抗議活動提醒兩個關鍵事實。

首先，習近平的終身獨裁與反烏托邦統治既不受歡迎，也未受挑戰。

其次，中共代表的是自身利益，而非中國人民福祉。中國人民是受害者，也渴望每個美國人都珍視的個人自由。

麥考爾並表示，他為那些不惜一切代價對抗中共者的勇氣鼓掌。

美國國務院

中國多座大城市近日爆發反防疫封控的白紙運動，美國國務院28日表示，當地民眾擁有示威抗議的權利，並暗示北京當局可以放寬防疫限制措施。

美國國務院透過電郵聲明指出：「我們長期以來一直說，在美國及世界各地，每個人都有權和平示威抗議，這包括中華人民共和國。」

法新社報導，國務院表示，美國認為中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封控政策過頭了。

國務院說道：「我們已經說過，清零不是我們在美國奉行的政策。」

聲明提到：「我們認為，中華人民共和國將很難透過清零策略來遏制這種病毒。」

美國國務院還指出，華府「專注於有效的作法」，包括擴大疫苗接種和施打追加劑，以及讓民眾更容易篩檢及治療。