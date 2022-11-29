華碩多情境筆電、日本紙做刮鬍刀！台灣金點設計展登場　同場加映未來交易所

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「2022金點設計展」於今（29）日在台灣設計館正式開展！此外，台灣設計研究院（設研院）攜手同心圓設計團隊打造「未來交易所CHANE FOR FUTURE -PLAN COC」，也將於30日松山文創園區正式開張！

台灣設計研究院執行的「金點設計獎」，表彰設計者與業者的優秀表現，是台灣歷史最悠久的設計獎項，吸引國內外設計師投稿，今年「金點設計展」再度由偶然設計共同發起人曾令理擔任策展人，繼去年操刀金點設計展「UPLOAD」，驚豔成果榮獲德國紅點設計獎、日本優良設計獎（Good Design Award）等國際大獎肯定。

「金點設計展」由知名策展團隊偶然設計操刀展覽及視覺設計，呼應頒獎典禮主題「THUMB-STOPPING CREATIVE」象徵著好的美學及設計，能讓人在資訊量爆炸的當代，為其思維及創意「停下手指」，進而動身思考與沉浸感受，本次展覽將此主題概念具象化，讓展場化身為沉浸體驗設計的場所。

金點設計獎及金點概念設計獎得獎作品展出，包含華碩電腦「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702」，打造出可用作平板、筆電、桌機且具6種使用情境的筆電產品；德國設計團隊Urban Drivestyle與台灣的微笑元素創意概念有限公司合作開發的「UNI MOKE」，為一款具電力輔助的復古鋼管自行車；日本百年刀具大廠貝印株式會社（Kai Corporation）的拋棄式刮鬍刀「PAPER RAZOR™」，以堅韌紙材結構完全取代塑膠，輕量便攜容易組裝。

此外，設研院同步推出展覽「未來交易所」，由同心圓設計策展，重新檢視人們現有的食衣住行生活情境，探討生活每次發生的交易對於未來的影響，以2大主軸「永續不打烊」與「身體練健康」呈現新的未來生活型態，自即日起於松山文創園區台灣設計館02展區展至2023年3月19日。

同心圓設計張伊增設計師指出，未來交易所就好比是集結眾人智慧預測未來生活與設計碰撞的可能性！而未來我們的生活會可能會是什麼模樣?生活中的食衣住行是由一連串的消費行為建構而成，而經由設計讓生活更貼自己的需求，在每次交易中實踐永續理念、鍛鍊身體健康循環、甚至介入更透明的醫療決策，每一次交易都在型塑我們的未來。

金點設計展自即日起至2023年3月26日止，頒獎典禮將於12月2日晚間7點登場，屆時將揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」得主。典禮實況將在金點設計獎官方YouTube頻道，中英雙語同步直播，最新消息敬請鎖定官網及社群平台。