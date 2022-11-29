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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中國COVID-19疫情增溫、社會動盪，美股4大指數下挫，台股今(29日) 開盤走跌，電子金融回檔，大盤最低來到14471.87點，下跌85點，失守14500點整數關卡。

美股重挫，台股28日也下跌221點收在14556點，失守5日和10日線。法人表示，近期中國COVID-19疫情增溫對供應鏈或市場信心影響加深，成為左右行情的不確定因素。

中國多地週末爆發民眾上街示威，要求政治自由及結束強硬的防疫清零政策，使得這個全球第2大經濟體情勢不確定性升溫，投資人感到焦慮，亞洲股市28日收盤普遍挫低。

與中國有關的股票28日受到賣壓直接衝擊，香港股市收盤挫跌1.6%，上海股市收低0.8%。全球最大原油進口國中國的需求展望也受到影響，引發2種主要國際油價皆重挫逾2%。

此外，東京股市28日收跌0.4%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、雅加達和曼谷股市也全數收黑。

美股4大指數28日重挫，除了美國聯邦準備理事會（Fed）官員鷹派（主張緊縮貨幣政策）發言外，中國嚴格防疫措施掀起民怨，多地爆發示威，供應鏈狀態與全球經濟前景令投資人憂心。

主要電子權值股台積電早盤下跌1%，鴻海暫時失守百元大關，聯發科力守平盤703元，日月光投控、聯電在平盤下整理。

中央社引述法人指出，中國疫情增溫、社會動盪，為亞股帶來壓力，不過台股OTC櫃買指數相對有撐，持續關注外資及投信籌碼動向。

道瓊工業指數28日終場重挫497.57點，跌幅1.45%，收在33849.46點，標準普爾500指數下跌62.18點，跌幅1.54%，收在3963.94點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫176.86點，跌幅1.58%，收在11049.5點。

台股加權指數28日下跌221.64點， 失守14700點和14600點整數關卡，收在14556.87點，成交值新台幣1984.44億元，也失守5日線約14654點和10日線約14584點。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超158.58億元，其中自營商賣超44.63億元，投信賣超6.23億元，外資及陸資賣超107.72億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加3791口至7580口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4462口至9212口。

本土期貨法人指出，台股28日日K跌破5日與10日線，使得上週因美國聯準會（Fed）可能緩升息的反彈氣勢受阻，近期中國COVID-19疫情增溫對供應鏈或市場信心影響加深，成為左右行情的不確定因素。

中國局勢動盪，外資抽離亞洲市場，新台幣兌美元匯率28日大貶1.07角，收盤收在31.012元。

國發會28日公布10月景氣燈號，連續第2個月亮出代表「趨弱」的黃藍燈，但景氣領先、同時指標續呈下跌，藍燈疑慮仍在，國發會表示，將密切關注景氣後續變化。

國泰金規劃現金增資發行15億股，以注資產險與人壽子公司。國泰金28日公告，每股發行價格訂在新台幣35元，預估增資規模達525億元，創下國泰金史上最大規模現金增資。

中國社會動盪帶來壓力 美股28日重挫、亞股28日普遍收黑•台股29日早盤失守14500點

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