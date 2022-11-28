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機票又打折啦！迎疫後旅遊潮 虎航明春飛首爾未稅僅1099元

虎航表示，促銷搭乘期間涵蓋兒童節、清明節、端午節假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至9天不等。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/11/28 21:13
台灣虎航將於12月1日開賣明年3月26日至10月28日的優惠機票。（圖/台灣虎航）

台灣虎航將於12月1日開賣明年3月26日至10月28日的優惠機票。（圖/台灣虎航）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣虎航將於12月1日開賣2023年夏季機票，班表搭乘期間為明年3月26日至10月28日，桃園至首爾仁川最低單程未稅機票僅新台幣1099元起，桃園至沖繩那霸1599元起等。AirAsia、旅行社易飛網也有不同超殺優惠。

根據台灣虎航，今（28日）宣布將以折扣機票迎接報復性旅遊潮，第1波促銷時間為12月1日上午10時起到2日晚間11時59分，航線包含桃園至福岡、高雄至福岡、桃園至名古屋、高雄至名古屋單程未稅1699元起；桃園至東京成田、高雄至東京成田、桃園至東京羽田單程未稅1799元起。

第2波促銷時間為12月5日上午10時起至6日晚間晚間11時59分，航線包含桃園至首爾仁川、桃園至大邱單程未稅1099元起；桃園至釜山單程未稅1199元起；桃園至濟州島單程未稅1499元起；桃園至沖繩那霸單程未稅1599元起；桃園至大阪關西、高雄至大阪關西單程未稅1799元起。

此外，虎航表示，促銷搭乘期間涵蓋兒童節、清明節、端午節假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至9天不等，整個夏季班表可搭乘時間為2023年3月26日至2023年10月28日。

不只是虎航，AirAsia今亦發布新聞稿，表示為慶祝開航21週年，將推出生日特賣活動，即日起至12月4日購買機票有優惠，且提供長達12個月的旅行預訂期限，出發期間2023年3月1日至2024年3月30日。

AirAsia說，台北或高雄至吉隆坡單程未稅1850元起、台北至沙巴單程未稅1820元起、台北至清邁單程未稅2480元起。

最後，旅行社易飛網則是鎖定越南旅遊商機，30日起，限時2天推出越南峴港機加酒自由行4天3夜6000元有找優惠，參加指定團體行程，還有機會獲得iPhone 14。
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更新時間 : 2022-11-28 21:29 GMT+08:00

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