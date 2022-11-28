韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「財閥家的小兒子」翻拍自網路漫畫，從18日開播至今收視率節節攀升，第一集播出的收視率為6.1%，27號播出的第六集則已高達14.9%，劇情描述著被財閥家殺害的主角，發現自己死後居然重生並穿越時空，成了殺害自己的財閥家的小兒子，於是他開始利用自己的聰明才智，對財閥一家展開報仇，而故事隨著男主角來到80~90年代，點出了許多當時的重大事件，也讓觀眾跟著來了場時光之旅。

「財閥家的小兒子」由宋仲基、李星民及申鉉斌主演，宋仲基飾演尹炫優，僅有高中畢業的學歷，卻進到了南韓屈指一數的大集團－順洋集團，他在順洋集團內盡忠職守地工作了超過10年，擔任未來資產管理組組長，從不拒絕集團一家人的指示，也總是24小時待命。有一天他隨著副會長指示，到海外找回隱藏的秘密資金，卻遭順洋家族的某成員綁架殺害。

被殺害的尹炫優發現自己居然回到了過去，並以順洋集團小兒子－陳導俊的身分重生，被曾經效忠的一家人殺害後，他決定以小兒子的身分，對順洋一家報仇。

李星民飾演陳養喆，為順洋集團會長，同時也是陳導俊（宋仲基 飾）的爺爺，他總是不苟言笑，對事業有著很大的野心，視金錢為一切，對自己的小孩也非常嚴苛，陳導俊精準的判斷力及野心最受到他的喜愛。

申鉉彬飾演的徐旻渶為反腐敗調查部副部長，他總是追著順洋集團內幕的不法利弊，被稱為陰間使者。

除了宋仲基在劇中大快人心的復仇外，劇中以80、90年代的各種流行及重要事件為素材，並與劇中故事結合也吸引著觀眾。從現代回到過去的陳導俊清楚地掌握了未來，他說服了爺爺送他盆唐區的地，該地區後來成了南韓的精華地段，因此他也靠著這塊地，在20歲的那年賺進了40億韓元。另外，他也說服了爸爸投資「小鬼當家」及「鐵達尼號」，讓爸爸的電影製作公司事業一帆風順，劇中亦會演出1997年所爆發的亞洲金融風暴所帶來的影響，為劇情增添了些趣味。