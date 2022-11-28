市郊超Chill一日遊 就來北投麗禧釋放年末疲憊感

沒有什麼比泡溫泉、大啖美食更讓人覺得舒心！隱身山嵐綠意間的北投麗禧溫泉酒店為旅人精心規劃市郊奢旅漫遊行，即日起至2023年3月31日止，推出秋冬泡湯饗食專案「麗禧湯屋一日遊」雙人同行3,650元起，可享人氣獨立湯屋90分鐘搭配麗禧全新秋冬下午茶。另外「露天風呂一日遊」每位2,690元，絕美挑高9米空間更是溫泉迷心中的夢幻大眾湯，恣意品嘗雍翠庭或歐陸餐廳午間套餐。在節奏忙碌的年末更要用心為平淡的日子添加悠閒儀式感。

水岸茶屋推出「麗禧午後時光下午茶」，每套售價800元+10%，由酒店甜點主廚Richard以輕快色調與鮮豔造型帶出花團錦簇的初秋風情為靈感，悉心揉合香濃巧克力、酸甜花果及台灣在地食材等浪漫元素獻上5款甜點與4款鹹點。而在一系列絢麗風情甜品當中，深受下午茶客人推薦的「伊斯巴翁」此款甜點為主廚向法國知名甜點師Pierre Hermé致敬之作，巧手玫瑰與荔枝香氣比例在覆盆子醬灑上些許南投小米酒，帶出酸甜爽口的花果香尾韻，看似夢幻粉色系宛如少女情懷的甜蜜尤物。

「帕芙洛瓦」這款蛋糕取自國際知名俄羅斯芭蕾舞家Anna Pavlova造訪紐澳時展現翩翩舞姿而迷倒眾生，讓飯店主廚以Anna訂製同名蛋糕，蛋白霜烘烤後做為基底，疊上質地細綿的鮮奶油包覆柑橘與水果果粒，而橙花、芫荽香氣悄然融入其中，雪白蛋白霜猶如芭蕾舞者舞衣，甜得恰如其分。

以精緻法餐化身精巧午茶小點為概念「西班牙伊比利火腿」包覆著吉拿棒的新巧思再融合杯中哈密瓜果粒與白葡萄甜酒凍感受清爽酸甜的鹹香尾韻；誘人食慾的「彩色番茄」搭配莫扎瑞拉乳酪泡沫，以小盆栽的外型盛裝撒上野米碎後點綴出鮮綠的馬齒莧，帶點酥脆的奇妙口感。「義大利鹹鱈魚」是北歐傳統料理，鱈魚加鹽自然風乾後利用牛奶、蒜頭細緻烘托後引人食慾，搭配烤紅椒堅果醬Romesco提味。

「尼斯洋蔥塔」把香甜焦糖洋蔥絲與黑橄欖鋪滿在手工酥脆塔殼上伴著微醋白鯷魚，輕輕咬下是驚豔舌尖味蕾的動人滋味。。而泡湯旺季就是現在，秋冬一日遊專案持續熱銷，雙人同行只要3,650元起，可使用人氣獨立湯屋90分鐘，盡享來自陽明山大磺嘴的第一口白磺泉，愜意品嘗北投麗禧獨有的「桂花奶酪布丁」亦可升等指定湯屋提供更舒心的放鬆空間，獻上麗禧泡茶組，精選台灣三款道地茗茶，「梨山烏龍」、「大禹嶺綠茶」與「梨山紅茶」。如果喝不完，茶葉與精美紙製茶罐，都可以整組帶回家喔！

另外，深受溫泉迷愛戴的夢幻大眾湯「露天風呂」搭配麗禧午間套餐（價值1,280元）每人只要2,690元，享用雍翠庭主廚精選套餐，體驗創新台菜料理手法融合在地食材，味蕾發揮極致感受體驗絕妙滋味。湯品則以一鴨三吃為靈感，駕馭難度最高的胭脂鴨,精選飼養彰化燒烤後的鴨骨熬製出鴨清湯，再搭配香煎鴨胸料理，演繹法式料理精髓吃出台灣新風味，餐後徹底放鬆於挑高九米、占地百坪的露天風呂，完訂位專線：02-2898-8888

水岸茶屋「麗禧午後時光下午茶」每套售價800元+10%

國王派、修女泡芙、伊斯巴翁、帕芙洛瓦、美式巧克力軟餅乾、西班牙伊比利火腿、彩色番茄、義大利鹹鱈魚

秋冬一日遊泡湯專案 僅平日（週一至週五）適用

【午間套餐•露天風呂】2,690元/每位

使用露天風呂單次進出1次(至多4小時)+雍翠庭或歐陸餐廳午間套餐1客(每客價值1,280元+10%)

【下午茶•獨立湯屋】3,650元/2位

雙人湯屋90分鐘 (適用2,500元房型)+ 水岸茶屋麗禧下午茶2客(每客價值800元+10%)

湯屋採預約制，開放一個月內預訂服務



圖／北投麗禧溫泉酒店