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【資安即國安】 台灣資安院擬明年初成立 國防人士將任董事

By 台灣英文新聞－編輯
2022/11/28 20:43
數位部長唐鳳（圖／數位部）

數位部長唐鳳（圖／數位部）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）數位發展部轄下行政法人國家資通安全研究院（資安院），預計2023年初成立，草案內容顯示，董事會成員除了資安專家，也將有國安會與國防部指派的代表。

根據中央社，數位部正目前正預告資安院辦法準則，包括董監事遴選、人員查核辦法等。預告內容指出，將設董事7人至11人，包括兩類人選，一為政府代表，即國安會、國防部指派的人選；二為資通安領域的專家學者，或對資通安全有重大貢獻之社會公正人士。數位部將提請行政院長長聘任相關人員。

資安院初期擬設180人，招募來源為國家資通安全會報技術服務中心、資安卓越中心、民間招募。目前資安署正辦理甄選，所有人才都須經專業考試進用。依規定，全院人員皆須通過背景調查，分為一般安全查核及特殊安全查核，後者適用於涉國家安全或特殊利益的職務。

由於資安院業務涉及核心科技資訊及國家機密，故人員將依涉密程度，遵照出國管理，如赴中國前就須先申請許可，此乃參考國家機密保護法、台灣地區與大陸地區人民關係條例等法令。

根據國家資通安全研究院設置條例，其業務如下：

  • 研發資通安全科技，推動資通安全技術應用、移轉、產學服務及國際合作交流。
  • 協助規劃及推動國家資通安全防護機制。
  • 協助政府機關（構）及關鍵基礎設施重大資通安全事件應變處置。
  • 協助規劃及支援國家關鍵基礎設施之資通安全防護。
  • 協助規劃及培育資通安全專業人才；推廣全民資通安全意識。
  • 支援具有特殊敏感性之政府機關（構）資通安全防護工作。
  • 支援產業資通安全重大發展及法規推動之需求。
  • 其他與資通安全科技相關之業務。
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