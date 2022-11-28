台灣地方選舉民進黨大敗 台大公衛教授分析新冠疫情影響

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）九合一大選民進黨在地方上挫敗，其中一個原因和新冠肺炎疫情脫離不了關係，台大公衛教授詹長權做出分析，討論未來民進黨該怎麼做，才能避免在兩年後的立委和總統選舉中重蹈覆徹。

新冠肺炎大流行對台灣民主選舉影響究竟為何？詹長權表示，2022年的縣市長選舉結果顯示，新冠疫情顯然是影響選舉結果很重的因素之一。各國政府控制新冠肺炎疫情的治理能力都多多少少受到其人民的質疑，而中央政府防疫成果不符人民期待也成為不少民主國家的執政黨在選舉中失利的原因之一，詹長權認為，此次民進黨在地方上挫敗也是如此。

詹長權說，民進黨縣市長侯選人得票數的落後在野黨，是反應了民進黨政府和人民在新冠疫情認知上的巨大落差。他將台灣的疫情狀況分成三個階段，首先是第一階段，在2020年1月大流行開始到2021年年中為止，這一年半期間台灣數據遠低於世界平均。第二階段是2021年年中三級警戒期間，台灣數據低於世界平均，但是有幾天趨近世界平均。第三階段是2022年4月下旬至今，台灣數據則遠高於世界平均，而且台灣的高確診率發生在所有年齡層，特別是小於50歲國民的確診率高於全國平均。

詹長權說，民進黨對台灣新冠疫情的感知和控制成效的判斷、解讀和外界不同。民進黨還停留在第一階段，媒體和民代則關注第二階段，但是大多數人民真實的新冠經驗和感受卻是在涵蓋投票日且每日高確診數仍然持續發生的第三階段。

詹長權指出，民進黨要減少這次疫情處理對未來兩年的立委和總統選舉的影響，主要還是看民進黨能否誠實面對經過民主程序對檢討防疫作法和改變指揮中心上所展現的新民意。

詹長權建議，執政黨如果可以經過公開透明的檢討反省之後，對無效的防疫作法上改懸易轍、對不足太遲的防疫部署上增強補漏，有效降低新冠疫情對人民、社會、經濟衝擊的強度、廣度和頻率，或許兩年後大選民進黨還有可為，否則在未來的立委和總統選舉很可能會重複2022年挫敗的經驗。

台灣新冠肺炎疫情走向。(圖/詹長權Facebook截圖)