【是文化啊】日本球迷撿垃圾成世界盃另類焦點 日本人：這有什麼嗎

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)2022卡達世界盃足球賽(世足賽)正如火如荼進行,日本球迷自主收拾垃圾的畫面,意外成了賽事以外的一大亮點。對日本國內而言,這根源於文化的習慣,原不值一提,但看在國際社會的眼裡,卻如模範生般令人仰望。

國際足球總會(FIFA)24日也在推特(Twitter)官方帳號分享了一張照片,畫面中是日本球員休息室,乾乾淨淨,一絲不苟,恍如未曾使用。FIFA說道,日本爆冷踢贏德國後,球迷在看台上清理垃圾,而日本隊也將休息室收拾得一乾二淨。

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.〔 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI