【是文化啊】日本球迷撿垃圾成世界盃另類焦點 日本人：這有什麼嗎

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2022卡達世界盃足球賽（世足賽）正如火如荼進行，日本球迷自主收拾垃圾的畫面，意外成了賽事以外的一大亮點。對日本國內而言，這根源於文化的習慣，原不值一提，但看在國際社會的眼裡，卻如模範生般令人仰望。

國際足球總會（FIFA）24日也在推特（Twitter）官方帳號分享了一張照片，畫面中是日本球員休息室，乾乾淨淨，一絲不苟，恍如未曾使用。FIFA說道，日本爆冷踢贏德國後，球迷在看台上清理垃圾，而日本隊也將休息室收拾得一乾二淨。

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.〔 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI — FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022

根據美聯社，這是日本第七次參加世界盃（World Cup），其愛好整潔的民族性，自1998年法國世界盃開始成為新聞焦點。日本足球協會表示，這次準備了8千個塑膠袋，讓球迷可在賽後協助清理賽場。袋上印了日文、英文及阿拉伯文的「謝謝」。

在世人眼中，無論是贏球或輸球，球迷看完比賽後，要收拾激動心情、自動自發撿垃圾，實在不可思議。但對日本人而言，這真的再正常不過了。在日本生活十年了社會學家Barbara Holthus表示，日本人從小便被灌輸了「自己的髒亂自己清」的教育，在家如此，在校如此，在外亦然。

赴卡達採訪的日本記者Midori Mayama表示，球迷撿垃圾這種新聞，在國內根本不算新聞。她補充道，在日本職業棒球賽中，這種場景天天在發生。原本2020東京奧運也呼籲到訪球迷自行清理垃圾，惟受COVID疫情影響，海外球迷根本無法至現場觀賽，倒是免去了這層麻煩。

曾於2010年至2014年帶領日本隊的義大利教練Alberto Zaccheroni表示，多數日本球隊在國際比賽時皆是如此。「一般而言，他國球員都是把東西一扔，待清潔人員進來休息室收拾殘局。但日本隊不是。他們會把球衣、球褲、襪子都疊得好好的。」

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卡達世界盃，日本球迷在看台撿垃圾（圖／美聯社）

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