Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台

  141
By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/28 17:59
左起Loco、Simon D、李遐怡、Gray 2022年2月5日將來台開演唱會（圖／截自 IG＠callmegray）

左起Loco、Simon D、李遐怡、Gray 2022年2月5日將來台開演唱會（圖／截自 IG＠callmegray）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近日隨著國境開放，越來越多國外團體宣布來台舉辦演唱會，27日男團Super Junior及音樂廠牌DPR才完成了台北演唱會，南韓最大的嘻哈廠牌之一，由朴宰範Jay Park所創立的AOMG今（28）日也宣布了2023巡迴演唱會亞洲場將在台北插旗。

AOMG集結了許多南韓當紅嘻哈歌手，此次參與亞洲巡迴演唱會的歌手有Simon Dominic、Loco、Gray、Lee Hi李遐怡、GOD 7成員金有謙，今（28）日宣布將在明年2月5日於新北市工商展覽中心舉辦台北演唱會，此次的演唱會為AOMG自2017年後，睽違5年再度來台。

Simon D有著低沉特別的聲線，出身釜山的他總是操著釜山方言，近期活躍於綜藝節目，最代表性的節目為「換乘戀愛」，在節目中擔任主持人真情流露的他，也透過節目獲得了許多粉絲的喜愛。Loco則是南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money」第一季中的優勝者，歌曲風格較為輕鬆愉快，他9月才宣布即將與圈外女友結婚，但還是進行著演藝活動。而Gray也有著許多膾炙人口的歌曲，在許多嘻哈選秀節目上擔任導師，憑著帥氣的外表及創作才華擁有著大批粉絲。

朴宰範已於2021年辭去公司代表一職，但相信今年雖然少了社長的加持，AOMG的三大代表人物Simon D、Loco、Gray也能帶領著李遐怡、金有謙帶來精采的舞台，先前AOMG透露將進行巡迴演唱會時，就已經引起大批粉絲期待。

南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
AOMG 2023巡迴演唱會（圖／截自＠aomgofficial）
南韓
演唱會
AOMG
嘻哈

相關新聞

南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單
南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單
2022/11/27 19:54
南韓第43屆青龍獎落幕　「分手的決心」為最大贏家　高庚杓台下看表演超嗨成亮點
南韓第43屆青龍獎落幕　「分手的決心」為最大贏家　高庚杓台下看表演超嗨成亮點
2022/11/27 15:05
南韓藝人李昇基出道18年音源收入為0　私吞收益還威脅「要弄死他」公司代表黑料不斷
南韓藝人李昇基出道18年音源收入為0　私吞收益還威脅「要弄死他」公司代表黑料不斷
2022/11/25 11:03
90年代初戀電影 　跟著「20世紀少女」踩點來場南韓歷史之旅
90年代初戀電影 　跟著「20世紀少女」踩點來場南韓歷史之旅
2022/11/23 13:01
與韓媒MBC再爆口角　南韓總統室取消每日記者聯訪　對媒體提懲處方案
與韓媒MBC再爆口角　南韓總統室取消每日記者聯訪　對媒體提懲處方案
2022/11/22 15:34

更新時間 : 2022-11-28 19:57 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣2022九合一大選】台北市長即時開票！蔣萬安46萬大勝陳時中黃珊珊
【台灣2022九合一大選】台北市長即時開票！蔣萬安46萬大勝陳時中黃珊珊
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
【台灣2022九合一大選】新竹市長即時開票！高虹安衝破5萬持續領先　沈慧虹緊緊苦追
【台灣2022九合一大選】新竹市長即時開票！高虹安衝破5萬持續領先　沈慧虹緊緊苦追
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎落萊爾富
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎落萊爾富
【台灣2022九合一大選】桃園市長即時開票: 國民黨張善政「我們光榮贏了! 」領先鄭運鵬約12萬票
【台灣2022九合一大選】桃園市長即時開票: 國民黨張善政「我們光榮贏了! 」領先鄭運鵬約12萬票