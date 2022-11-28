南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近日隨著國境開放，越來越多國外團體宣布來台舉辦演唱會，27日男團Super Junior及音樂廠牌DPR才完成了台北演唱會，南韓最大的嘻哈廠牌之一，由朴宰範Jay Park所創立的AOMG今（28）日也宣布了2023巡迴演唱會亞洲場將在台北插旗。

AOMG集結了許多南韓當紅嘻哈歌手，此次參與亞洲巡迴演唱會的歌手有Simon Dominic、Loco、Gray、Lee Hi李遐怡、GOD 7成員金有謙，今（28）日宣布將在明年2月5日於新北市工商展覽中心舉辦台北演唱會，此次的演唱會為AOMG自2017年後，睽違5年再度來台。

Simon D有著低沉特別的聲線，出身釜山的他總是操著釜山方言，近期活躍於綜藝節目，最代表性的節目為「換乘戀愛」，在節目中擔任主持人真情流露的他，也透過節目獲得了許多粉絲的喜愛。Loco則是南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money」第一季中的優勝者，歌曲風格較為輕鬆愉快，他9月才宣布即將與圈外女友結婚，但還是進行著演藝活動。而Gray也有著許多膾炙人口的歌曲，在許多嘻哈選秀節目上擔任導師，憑著帥氣的外表及創作才華擁有著大批粉絲。

朴宰範已於2021年辭去公司代表一職，但相信今年雖然少了社長的加持，AOMG的三大代表人物Simon D、Loco、Gray也能帶領著李遐怡、金有謙帶來精采的舞台，先前AOMG透露將進行巡迴演唱會時，就已經引起大批粉絲期待。



AOMG 2023巡迴演唱會（圖／截自＠aomgofficial）