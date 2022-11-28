【獨家】六四運動領袖之一吾爾開希鼓勵「白紙革命」者：是時候克服恐懼 將訊息傳播出去

（台灣英文新聞 / 林于雯 台北綜合報導）中國「白紙革命」持續進行中，六四學運領袖之一的吾爾開希向抗議者28日向革命者喊話，呼籲要有勇氣反抗中國政府，並鼓勵要多加利用現今網路發達的「機會之窗」，讓這個資訊傳播給更多中國人。

吾爾開希在接受Taiwan News專訪時表示，中國共產黨 (CCP) 1989年在天安門事件時讓社會埋下了恐懼，現在人民要有勇氣去克服這個恐懼，好好利用網路媒體發達的「機會之窗」，讓中國其他地區的人民知道國內的現況，並讓政府聽到人民的聲音，同時向國際傳達中國人追求自由的意識逐漸高漲。

吾爾開希認為中共現在正受到內部和西方的圍攻，並將其比喻成「準備爆炸的高壓鍋」。這次的事件起因於新疆烏魯木齊封控下，人民逃生不及而釀成的的火災事件，24日晚間新疆烏魯木齊市一棟住宅大樓發生大火釀成10死9傷的慘劇，此事件發生後，中國人民對封控長期的不滿即刻爆發，在各地發起「白紙革命」，表示對政府的無聲抗議。

中國新冠疫情以來實施強力封控，導致各地物資短缺、人民不是被關在家，就是在防疫「方艙」中形同集體被政府軟禁，這次惡火帶走10條人命，吾爾開希認為死亡數字應該比官方顯示的更多。

對於火災事件受到全國關注，吾爾開希說「在過去的20年裡，我一直覺得維吾爾人的悲劇在中國沒有得到承認，這可能是因為中國其他地方無法接觸到新疆的消息，但現在很多人都對新疆火災事件表示哀悼，這真的讓我感到欣慰。」

前中國領導人鄧小平曾在六四運動時放狠話「殺二十萬人，換二十年穩定」吾爾開希表示，很顯然的，這一席話適用長達33年的時間，天安門鎮壓事件確實讓中共得以靠恐懼統治一代人，但這次，中國人必須要趁機會進行真正的革命。

吾爾開希說「共產主義者設法建立『恐懼』，但這不是人民與生俱來的感受，對自由的渴望才是。勇氣是會傳染的，所以我希望這些抗爭參與者能夠互相鼓勵。」

吾爾開希強調，這次和33年不同的是發達的網路科技。「我們在1989年還沒有現代傳播科技。如今，借助網路，新聞傳播得非常快。這表示我們可以鼓勵彼此，讓訊息可以像流行病一樣傳播得更遠。」

吾爾開希說，在中國二十大後，國際可能會看到習近平的位置穩固，但他也在體制內樹敵很多，這次抗爭給了習近平下台的機會之窗。「人們會要求的不僅僅是習近平下台，我可以向你保證。將會有對言論自由甚至民主的第二個要求。」

「中國是一個高壓鍋，可能會爆炸，它已經到了極限，而習近平是促成這一極限的人。」吾爾開希說。

在上海的烏魯木齊路，有民眾集結起來大喊「習近平下台」，種種畫面被參與的人們錄影錄音上傳至社群媒體，越來越多中國人得知這件事，也共同抗議中國政府強力清零、封控的荒謬，不過同時許多警力也在各地部署，上海已有多人被逮捕。