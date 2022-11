全國首發團海外見學Top World任務發布會

新北市教育局今(28)日辦理全國首發團海外見學T op World任務發布會,共有30位學生即將在12月2日啟程前往 美國加州,進行為期15天國際產業入班及大學體驗課程、 產業見學及史丹佛大學參訪。 教育局長張明文現場發布三大任務並致贈學生見學6禮, 勉勵孩子持續學習,未來成為最優秀的技職人才。

教育局說明,新北市與美國加州慧智文教基金會、 美國大學及相關產業合作推動的國際技職領袖人才計畫(簡稱TOP -5),先海選135位技職學生, 歷經兩年線上國外學生課程及實體培訓等,最終薦選30位學生參加 海外見學活動。

這次Top World任務共計3項,包含結交新國際夥伴(Making New Friends)、行銷新北市特色(Marketing New Taipei City)、分享新學習成果(Sharing Learning Outcomes),首先每位技職領袖都要認識10個以上國外友 人;另需準備新北市城市或特色活動的影片、簡報或文宣等方案, 於見學期間行銷新北市;最後返國之後要透過新媒體、 網站或影音方式分享學習成果,同時擴散本屆技職領袖的影響力,為 新北培育未來頂尖世界人才再創下新里程碑。

發布會當天,張明文局長另加碼致贈所有學生6項祝福與勉勵的見學 禮物,包含行動電源-滿滿能量(Filled with Energy)、行動網卡-吸收新知(Loaded with Knowledge)、旅行背包-背起行囊(Packed with Courage)、保暖手套-溫暖守護(Protected with Warmth)、世界地圖-感受生活(Live with Feeling)、出國團服-團結一致(Grow with a Team),期望孩子們在15天的學習歷程中,能充滿活力, 不斷學習成為自己未來的養分。

即將一圓出國見學夢想的復興商工美工科三年級徐子涵同學興奮的表 示,自己兩年期間一直認真學習,今日終於可以圓夢, 真的難以置信。她特別感謝新北市教育局辦理如此豐富、 完整的技職學習課程,不僅提升英語文能力,也增進國際視野, 一定把握此次機會,完成Top World任務。

鶯歌工商陶瓷工程科三年級魏書伶開心的說,此次行程中除了國際入 班見學之外,最期待的就是一日世界人的活動, 面對真實的海外城市探索體驗學習活動,雖然會緊張, 但是卻是充滿期待。

樟樹國際實中國際教育組組長, 也是新北技職雙語諮輔團的張哲瑋老師表示, 這一趟陪同學生國際入班見學,從學生培訓開始, 就感受到孩子們充滿活力與學習熱情,不管在TOP-5培訓過程或 行前培訓營,孩子們都發揮團隊合作和創造思考力, 對於交付的任務都能如期如質的完成, 相信孩子們每一個都是最傑出的國際技職領袖人才。

教育局長張明文表示, 新北市未來將持續以技職教育國際化為政策方向, 讓新北技職學子能夠「Take Time、Take Risk、Take it Seriously!」,花時間、敢冒險、認真一點, 用專業力及領導力邁向國際,成為具有國際競爭力的世界人才。