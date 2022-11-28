2023富邦財經趨勢論壇　全球五大趨勢下的投資機會與風險

過去2年多因疫情衝擊，全球經濟面臨更多挑戰，政經秩序正在劇烈變動中，在此情勢下投資人該如何調整資產配置？台北富邦銀行資深副總經理吳傳文於「2023富邦財經趨勢論壇」表示，投資人可以留意5大趨勢：人口老化、工業革命4.0、地球永續、民主vs.極權、揮別低利，並從中發現投資機會，如長照、醫療、工業機器人、再生能源、航太國防、優質債券等，此外，更需注意可能出現的風險，如中國地產泡沫的爆破、能源危機威脅下歐洲面臨的經濟衰退、地緣政治緊張造成的供給斷鏈以及因債務上限危機影響美股短期的投資信心等。外匯市場方面，美國實質利率維持高檔，美元仍具利差優勢；而日本央行超級寬鬆政策有望轉向，日圓下檔將獲得支撐。

全球經濟暗流湧動 五大趨勢值得關注

疫情衝擊全球2年多，導致的供應鏈斷鏈問題雖逐步獲得改善，通膨情勢短時間内難以有效紓解、在各國升息、地緣政治、能源價格波動等因素影響下，讓明年景氣充滿不確定性。投資人應密切關注以下五大趨勢發展下所衍生的投資機會:

趨勢一：人口老化，根據世界銀行統計，2021年全球人口年增率下滑至0.9%，正式降至1%以下，全球正邁向高齡化社會，勞動人口降低且急速老化，這意味著高齡者醫療照護需求將持續增長。其中，中國及美國情況更為嚴重，人口年增率皆僅剩0.1%。

趨勢二：工業革命4.0，人類的第四次工業革命正逐步進行，大家耳熟能詳的5G、大數據、人工智能、工業物聯網 (Industrial Internet of Things，簡稱IIoT)、雲端計算等等，通都屬於工業4.0的範疇。根據機構研究，2022年因工業自動生產與智慧工廠所推動的工業4.0全球市場規模約為1309億美金，預期在2029年將達到3773億美金；若單看北美市場，預計到2029年前將以16.3%的年複合成長率成長，達到1,021億美金，在七年內成長2.5倍以上。

趨勢三：地球永續，近年地球持續暖化導致海平面上升，對全球海島和沿岸港口造成嚴重後果，有越來越多的陸地沉入海中，海洋生態也面臨浩劫；愈形嚴峻的極端氣候則導致嚴重的糧食危機，WMO預計全球有1800~1950萬人面臨糧食危機，聯合國也警告糧食問題將更嚴重，節能減碳成為全人類面臨存續刻不容緩的議題！

趨勢四：民主vs. 極權，近年來民主制度受到諸多的挑戰，尤其是新冠疫情擴散至全球後，各國為了防疫均對人民自由進行程度不一的限制。根據2021年的民主指數，全球約有一半的人(46%)生活在民主制度下，另一半(54%)則生活在極權統治之中。而地緣政治動盪，導致民主陣營和專制陣營在意識形態、經濟與軍事上相互對抗，俄烏戰爭爆發後，民主與集權國家的分野更加明顯。

趨勢五：揮別低利，2020年以來，受到美國、歐洲及英國等多國升息及縮表等貨幣緊縮政策回歸，帶動美國十年期公債殖利率低檔回升，一舉突破1990年代以來的長期下降趨勢線，低利時代快速淡出世界帷幕。此外，俄烏戰爭與美中對抗所推動的關鍵資源在地化生產，持續推升糧食與能源價格，這代表著短期內利率水準很難再回復至2010年來的超級低利水平。

可考慮投資標的 長照、醫療、工業機器人、再生能源、航太國防及優質債券

雖預期整體經濟趨勢向下，但仍可在這五大趨勢下找到許多投資機會。以人口老化趨勢來看，根據高盛預估，到2035年，有長照需求的人數將會逼近8千萬人，在2050年突破1億人以上。未來勢必透過自動化醫療服務與機器人彌補短缺的照護人口，正在開發創新、自動化的醫療器材公司，未來可能充滿爆發力。而隨著人類壽命延長，文明病藥物的製藥業長期將更加看好，而且這些公司被總經逆風影響不大。例如2022年以來，百健 (阿茲海默藥物)、禮來(肥胖藥物)、雷傑納榮 (黃斑病變)，這三家生技公司今年漲幅都超過15%以上。投資人可多關注先進醫療科技多重資產基金。

再看到工業4.0趨勢上，就數據來看，今年美國製造業工人缺工數約在50萬人左右，是2000年以來缺工最嚴重的一年，而全球勞動力短缺問題將因人口老化和教育水準提升而持續，可預估填補勞動力短缺的自動化機械和人形機器人的需求，將越來越強勁。2021年全球工業用機器人出貨量已達到48萬7千台，累計實用在工業上的安裝數突破3百萬台。高盛預期在未來10~15年內機器人投資保守估計可以達到60億美金，至2035 年，預估全球工業機器人市場規模將達到 1540 億美元，並能有效填補48%~126%的製造業勞動力缺口。投資上可多注意聚焦機器人、人工智慧和自動駕駛等主題之ETF，佈局全球具備關鍵技術的企業。

在地球永續趨勢上，再生能源成為不可忽視的當紅炸子雞，美國能源資訊局(EIA)預估，再生能源(包括太陽能、風力、水力發電等)占美國發電量比例，將由2021年的21%在2050年達到44%，其中又以太陽能的成長性最高，預估到2025年將占再生能源的發電比達51%。而歐盟也不遺餘力，提出RepowerEU計畫，將透過節約能源、能源供應多樣化、再生能源加速推動及擴大投資等四項措施，取代在工業、發電及家庭中使用的化石燃料，進而擺脫對俄羅斯的能源依賴。投資人可關注五大減碳商機：綠色建築、電動車、乾淨能源、工業4.0、永續消費等主題，同時佈局低碳趨勢股票和低碳優勢債券，降低波動，提升收益率。

民主vs.極權間的對峙，導致地緣政治緊繃，帶動全球國防支出逐年成長，2021年首度突破2兆美元(2.11兆)，其中美國與中國為全球國防支出最多的國家，投資人可聚焦於航太、軍用/商用飛機、國防設備等產業龍頭的美國股票ETF。

通膨肆虐促使聯準今年快速的升息，推升美元企業債到期殖利率快速上揚，兩年前(2019/12)信用評等最高的AAA級投資級債券指數的到期殖利率為2.591%，2022年11月相同債信品質的債券已達4.686%，上升210個基點。

利率逐漸攀升，投資人可關注優質債券伺機買入，惟仍須留意目前市場預期聯準會仍處於升息循環的末升段，較高的存續期間意味著較高的債券價格波動風險。在對抗通膨部分則推薦抗通膨最佳投資工具「實質資產」，創造第二份收入來源，以有形資產(基建/房地產)、高股息(能源/原物料)、穩定現金流(公用事業)和通膨連結(貴金屬/消費/TIPS)等四大主題，佈局股票和債券，創造穩定收益。

四大風險須持續關注 美股優於歐股 投資級債券能抵禦景氣逆風

投資人在機會以外亦須留意四大風險：一是中國房地產急遽降溫，成長動能受限，地產是中國經濟增長的重要支柱之一，2021年以來，中國政府整頓加上疫情導致的經濟下滑，中國的房地產市場也隨之急劇放緩，至2022年10月，中國70大城新屋均價已連續第14個月下滑，近期振興計劃雖可能緩解壓力，但難以扭轉局面。二是能源危機推落歐洲經濟陷入衰退，2022年因俄烏戰爭，德國花費占GDP2.2%的金額實施能源補助。預估2023年，德國能源補助金額占GDP比將進一步上升至3.1%。而歐元區第三季GDP年成長率為2.1%，但受能源危機衝擊，預計將在明年上半進入衰退。

三是地緣政治緊張造成的供給斷鏈風險，2022年以來北韓發射導彈的數目大幅增加，北亞地緣政治緊張情勢，不僅對南韓經濟與股市造成威脅，也將威脅全球供應鏈再次斷裂。最後則是債務上限危機影響美股短期投資信心，參考2011年美國債務聯邦債務處及上限時的歷史經驗，當時美股最高曾下挫達15.8%，經過近半年才反彈。目前美國聯邦債務已經非常接近31.4兆的上限，美國銀行預計2023年2月就會達到債務上限，2023年9月就會有違約風險，對此美股震盪的隱憂，投資人不可不慎。

綜觀2023上半年，吳傳文總結，股票市場部分，美國基本面優於其他主要開發國家，預估2023標普500企業盈餘成長4.1%，美股配置優於歐股；價值、低波動與高股息股票較成長型股票具有優勢，投資人可考慮增加配置。債券市場部分，預估聯準會將於明年上半停止升息、終點利率約5-5.25%。這對美債來說是利多，建議可增加債券的配置比重。其中投資級債券債信佳，能抵禦景氣逆風，配置上會優於非投資等級債。

大宗商品部分，地緣政治衝突有利於能源與農產品，而停止升息則有利於貴金屬，原油價格上，預估西德州原油價格每桶落在80-100美元之間。而在外匯市場部分，美國實質利率維持高檔，美元具利差優勢，於高檔展現韌性，預估美元指數位於106-112箱型整理；而近期國門解封，國人關注的日圓，則因日本央行超級寬鬆政策將轉向，預計日圓將獲得支撐，美元兌日圓區間將落在133-148，建議國人可視本身需求，逢低分批兌換。