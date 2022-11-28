2023富邦財經趨勢論壇　主要國家經濟、原物料及物價走勢、各國央行貨幣政策 三大焦點

俄烏戰爭引起的能源危機暫未消弭，主要國家通膨改善情勢仍不明朗，且今年全球90%央行都有升息動作，加上美元轉強使各國國際準備大量流失、債信風險上升，使國際股債市近二十年來首次出現「雙殺」現象。在全球前10大國家經濟表現目前僅有美國、加拿大仍算穩健的情況下，2023年全球成長基調相較今年放緩，投資策略該如何動態調整？ 今(28)日起跑的「2023富邦財經趨勢論壇」，將深入剖析2023年全球經濟發展趨勢與市場機會，提供投資人掌握最佳因應對策。

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士在其主講的「2023年總體經濟展望」中表示，後續值得關注的焦點包括：(1)俄烏戰爭與歐洲能源問題能否緩和，且美國與中國維持一定的經濟成長動能？(2)原物料價格能否持續穩定，促使各國物價增長逐漸放緩？(3)主要央行的緊縮貨幣政策，是否在明年第一季起逐漸進入尾聲？

全球前10大國家有8國表現不佳；緊縮政策導致全球股、債市同步修正

觀察占全球67%名目GDP的前10大國家至今經濟表現，英國、韓國情況嚴峻，英國第四季可能進入停滯性通膨，韓國也可能進一步惡化；德國、法國與義大利則持續受俄烏戰爭影響，若未來能源問題爆發，亦可能陷入衰退。另一方面，中國、日本與印度情況也堪憂，中國房地產市場雖降溫並放寬疫情管制措施，但內需消費市場變化仍對投資帶來壓力，日本受到日圓貶值、進口物價高漲情況，第三季已進入負成長，印度則有進口能源價格與糧食價格壓力。美國與加拿大是前10大國家中唯二尚為穩健的國家，惟若因為明年過度升息而導致經濟成長動能放緩，2023年全球經濟恐怕不樂觀。

今年全球共有9成央行採取升息動作，超過半數央行單次升息超過3碼，其中美國已連續四次升息3碼，預計12月仍會升2碼，今年底可能達17碼；歐洲也一樣，連兩次升息3碼；亞洲央行今年第二季也有連續升息情況，急速升息對實體經濟帶來影響。

緊縮貨幣政策並導致全球股、債市今年首次出現雙殺格局，年初至今，MSCI AC世界指數跌幅一度超過20%，為2001年以來第三差表現。債市報酬同步也創2001年最差表現，跌幅亦曾超過20%。而流動性壓力並加劇了金融市場波動，如今年美債市場的買賣價差擴大且頻率增加、今年MSCI全球股票指數單日高低點震盪超過1%以上頻率(0.80%)相當於金融海嘯時期(2008年：0.71%、2009年：0.80%)。但好消息是2023年全球央行的緊縮貨幣政策有望接近尾聲，將在第一、第二季後告一段落。

主要國家經濟成長動能、原物料與物價走勢、主要央行貨幣政策 市場三大關注重點

羅瑋指出，2023年全球經濟變化主要受到三項因素影響，分別是美、中、歐洲主要國家經濟成長動能、原物料價格及物價走勢和主要央行貨幣政策動向。明年需持續關注歐洲能源問題，因歐盟天然氣及石油能源依賴度達8成以上，且俄羅斯為歐盟主要能源進口來源國，能源價格是否持續受對俄羅斯制裁與反制報復影響，將對歐洲國家經濟影響重大。

觀察10月全球及主要國家漲勢互見增減，顯示即便近季國際原物料價格有所修正，但整體通膨改善速度仍然緩慢。另一方面，今年美元轉強使新興市場陷入危機，因各國為防止貨幣大幅貶值、輸入性通膨壓力加大而實施干預，讓國際準備大量流失，主權債信風險上升，如土耳其、巴基斯坦呈現高風險，泰國、捷克、匈牙利與阿根廷等國亦是中度風險。

此外，在股、債市同步下殺下，金融機構與避險基金持有的資產大幅減損，投資人亦需留意金融機構是否因採用大幅槓桿，需持續繳交高額保證金，甚至出現被強制去槓桿的情形出現。

2023年考慮美國政府公債、高評級公司債，並留意資金是否轉往開發中國家

在股市方面，由於景氣下滑、資金成本上升使企業縮減支出並降低財務負擔以度過寒冬，企業獲利進一步下降，股市上漲空間有限。2023年可留意具前瞻性產業或具備技術優勢且現金流穩健的大型龍頭企業，另外若美元轉弱，開發中國家將有表現機會。

債市方面，在通膨壓力減緩，緊縮貨幣政策進入尾聲態勢下，債券殖利率接近相對高點，進一步上揚空間有限，可適時進場佈局美國政府公債、高評級公司債，賺取穩定利息收入。但同時仍需關注開發中國家的主權債信問題，以及景氣放緩與資金成本上升將迫使殭屍企業現形，對已開發國家金融機構帶來的流動性風險。

外匯市場受貨幣政策差異支撐，上半年美元維持一定強勢，惟第二季隨歐洲度過能源危機、美國聯準會(Fed)放緩升息步調，美元走勢將轉弱。若經濟穩定增長，資金為尋求較高報酬將流往非美國區域、可支持與基本面較佳的已開發國家貨幣。

原物料市場變化目前仍不明確，雖然運費下降且物流瓶頸逐漸紓解，地緣政治與經濟前景預期將牽動原物料價格動向。其中能源價格受到對俄羅斯制裁、石油輸出國組織(OPEC+)減產、中國防疫措施放寬、氣候變遷與美國回補戰備儲油等多重因素影響，估計能源價格將有所支撐。

羅瑋提醒，明年3月將是觀察全球經濟與金融市場動向的關鍵時刻，重要議題包含：歐洲能源問題與新冠疫情能否得到控制與好轉，全球央行屆時開會決定升息動作是否持續、中國二會後人事佈局及政策推展，以及供應鏈去庫存現象是否告一段落等，將重大影響主要國家經濟的全年走向是「溫和成長」、「進一步放緩」或「陷入衰退」的不同情境。