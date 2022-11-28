百萬冠軍茶出爐　坪林區陳文華奪新北包種茶王

坪林區農會昨(27)日辦理冬季文山包種茶市級評鑑 ，今年特等獎由坪林區陳文華奪得。 即日起開放向坪林區農會訂購比賽茶，訂購滿3,000元即可免運 費，品嚐百萬冠軍茶的獨特風味趁現在。

「坪林」素有「北包種」的美名，為包種茶的最大產區，栽培面積4 87.68公頃，年產量310公噸，占全市65%，「 文山包種茶評鑑」為新北市最大規模的評鑑賽事，本年冬季評鑑有8 25點茶品參賽，評審歷經5日進行品評，這次參與評鑑的茶葉， 均通過農藥檢測，入選的茶品依品質分類為特等獎、頭等獎、 貳等獎、參等獎及優良獎共選出5等次，由農會統一包裝， 並貼上封條後上市販售。評鑑賽事最後由坪林區陳文華拿下特等獎， 擔任此次評審的茶業改良場文山分場分場長蘇彥碩表示，今年冬季降 雨日數較多，在農友細心的製作下，去除多餘的茶菁水分， 減輕翻攪的力道，透過萎凋使茶菁的水分順利走水。 獲特等獎茶葉走水順暢，茶湯澄清透亮，蜜綠顯黃，優雅清新， 充滿蘭花、七里香、梔子花的清香，發酵程度得宜，乾淨、 圓潤且充滿韻味。

坪林區農會理事長陳文慶表示，近期連日下雨影響， 延長交茶時間讓農友有充分的時間採茶炒茶，茶葉品質也相對提升。 全台灣最具特色茶中最「香」的包種茶外觀條索狀，芽葉自然捲曲， 色澤淡綠到黑色，茶湯水色蜜黃碧綠，香氣具新鮮、 幽雅撲鼻的清香，請民眾把握冬茶上市的時間搶購茶品。

新北市農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境， 透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術， 獲得特等獎項值得肯定，讓新北好茶提升新價值。在地茶品可洽坪林 區農會：02-2665-7227，也可填寫訂購單：https ://reurl.cc/vm7REe，更多活動詳情可於「 新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

照片由新北市政府農業局提供