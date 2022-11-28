臺灣證交所：上週外資在集中市場買超241.55億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/11/21~2022/11/25）外資在集中市場總買進金額為3,301.06億元，總賣出金額為3,059.51億元，買超為241.55億元，另統計自2022年年初至11月25日止，外資總買進金額為16兆3,252.04億元，總賣出金額為17兆4,977.38億元，累計賣超為1兆1,725.34億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆7,723.23億元新台幣，占全體上市股票市值的40.76%，較11月18日的18兆3,820.54億元新台幣，增加3,902.69億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名：永豐金：買進109,404千股，賣出35,235千股，買超74,169千股；第二名：中鋼：買進109,488千股，賣出59,525千股，買超49,963千股；第三名：元大金：買進90,917千股，賣出41,261千股，買超49,656千股。

證交所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名：友達：買進66,229千股，賣出118,242千股，賣超52,013千股；第二名：鴻海：買進52,383千股，賣出90,126千股，賣超37,743千股；第三名：玉山金：買進61,874千股，賣出80,223千股，賣超18,349千股。