幣圈奇才登《富比士》年輕富豪榜　市值千億交易所30歲創辦人猝死

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)虛幣金融服務商「Amber Group」共同創辦人Tiantian Kullander（TT）上周在睡夢中離世，享年30歲。

綜合外媒報導， Kullander過去曾在大摩、高盛等金融集團擔任交易員，2017年找來前同事在內等金融業內人士，共同創立總部位於香港的數位資產交易平台Amber Group，一舉在2019年登上《富比士》（Forbes Under 30）雜誌亞洲金融投資界未滿30歲的年輕富豪榜。

Amber Group成立不到5年，在今年第一季完成融資後估值已達到驚人的30億美元，正在將與新加坡國家投資的「淡馬錫控股」（Temasek Holdings Pte）等投資方，就1億美元的融資進行談判，未來計畫達成100億美元估值。

全球第二大加密貨幣交易平台FTX倒閉後，Kullander曾表示Amber Group只有不到10%的交易資產放在FTX，公司仍會正常營運。

這位30歲的共同創辦人Kullander 23日突然在睡夢中離世，留下了妻子和兒子。公司發佈聲明哀悼，「失去TT這個強大的合作夥伴和摯友，此刻的悲痛無法言喻，但團隊將更勤奮工作，把公司經營成同業的佼佼者，達成TT的雄心和夢想，我們將與他的家人同在。」

據官網顯示，Amber Group總部設在新加坡，在台北、香港、倫敦、伊斯坦堡、杜拜、東京、溫哥華、雅典、日內瓦、蘇黎世均設有辦事處。