台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2022台北市長選戰由國民黨候選人蔣萬安勝出，北市府今天(11/28) 表示，市長柯文哲已指定副市長彭振聲擔任召集人成立交接小組，後續將配合新任政府作業，以順利完成市政交接與推動。

台北市政府副發言人魏佑任今天表示，柯文哲指定彭振聲擔任召集人成立交接小組，依照全府列管案內容交接，31個局處的政務官則依業務和新任政務官交接，有任何需要協調整合處，由彭振聲做窗口。

彭振聲下午出席台北市議會臨時大會後接受媒體聯訪表示，交接小組已經成立，他作為窗口，有問題直接找他就可以了，不過蔣萬安團隊還沒有人來接洽過。

彭振聲指出，與競選不同，台北市政繁雜，每年預算新台幣逾千億元、有8萬多名員工及31個局處，不是一、兩天就可以進入狀況，人事任用很重要。

對於重點交接項目，彭振聲說，他預計以議會各委員會的方式，將重要政策分為警政衛生、財政建設、交通、民政等項目造冊來交接，例如尚未發包的捷運工程、EOD及TOD規劃、社宅施工進度等。

彭振聲列舉，交通政策應是新市長首要關注，大巨蛋是其次，第3重要則是社宅及社子島議題，因為這兩項與市民權益息息相關，必須馬上接棒。

彭振聲坦言，新市長不見得重視這些重大工程、議案或規劃，但現任團隊向新的團隊交接是義務，資料已經在整理中，希望12月中就能夠交接到一個段落。

媒體問，對於新任市府是否有期許？彭振聲說，他希望盡量無縫接軌，因為市政還是要一天接一天、一棒接一棒地完成，「我想蔣市長應該是沒有那麼快就能進入狀況，因為他還要花時間了解」。

中央社報導，蔣萬安今上午對於新任市府內閣名單及交接小組成立進度表示，正在積極規劃中，他要打造一個廉能、效率及服務型的政府，與現任市府交接也會一步步照節奏處理。

國民黨台北市長候選人蔣萬安勝選，今天進行第2天謝票行程，他表示，市政內閣人選積極規劃中，理念為用人唯才，有品德、專業及能發揮所長，去推動巿政，並符合人民的期待。

蔣萬安上午展開第2天的車隊謝票行程，於競選總部接受媒體聯訪時做上述表示。

媒體詢問巿政內閣人選名單時蔣萬安表示，人事部分，都在積極規劃中，要打造一個廉能、效率及服務型的政府，提供最好的服務，理念為用人為才，人選須有品德、專業，並能發揮所長，最重要能將巿政推動，符合人民的期待。

媒體追問，交接小組成員名單，與台北巿政府的窗口由誰出任。蔣萬安指出，目前積極作業中，包括交接小組的成立，與巿府對接，會一步步照節奏處理，希望在交接過程圓滿順利。

此外，對於立委餘缺，內心有沒有較屬意人選。蔣萬安指出，相信黨中央會有最妥適的安排規劃，人選在確定之後，就團結一致全力支持為國民黨守住這非常重要的一席。

九合一選舉結果26日出爐當天，民眾黨主席柯文哲談到卸任台北市長後下一步表示，當年是借調，因此12月25日交接後會回台大醫院報到；至於是否角逐2024總統大位，他說，選後要先花一點時間做內部整合。

柯文哲26日晚間表示，恭喜國民黨台北市長候選人蔣萬安勝選，他打電話給蔣萬安，會儘快安排交接事宜，希望台北市政不要延誤。他也致電民進黨台北市長候選人陳時中說聲「辛苦了」。

柯文哲表示，他支持的台北市長候選人黃珊珊沒有選上，他感到遺憾；黃珊珊在藍綠兩黨夾擊之下，還能夠用無黨籍身分拿下30餘萬票，很不容易，黃珊珊一路堅持用理性平和的態度，提出最可行的政策，獲得很多中間選民信賴，代表台北市第三勢力正在壯大。

柯文哲表示，他擔任8年台北市長的努力與政績無法獲得市民全面肯定來繼續支持黃珊珊，他會反省改進。

他說，過去8年，藍、綠、白、橘各種顏色都可以在市政府合作，為人民服務，希望這種精神和文化可以繼續推動下去，但他很擔心又重回藍綠惡鬥的政治生態。

談及民眾黨新竹市長候選人高虹安當選，柯文哲表示，這代表理性、務實、科學、中道的力量可以得到新竹市民的支持，他要謝謝新竹故鄉的選民對民眾黨的支持。

柯文哲表示，這場選舉告訴大家，對民意還是要心存敬畏，民眾黨會更加努力、團結，深耕地方，傾聽民意，民眾黨會在隊伍重整之後，繼續努力，「希望台灣有我們而變得更好」。

談及民進黨九合一選舉挫敗，柯文哲說，台灣的政治鐘擺效果太可怕，每2年震盪一次，民意流動之快，還是要感到敬畏，兢兢業業，做好自己的工作。

九合一選舉落幕後，台灣民眾黨將展開黨職改選，12月10日舉行第二屆主席及黨代表選舉。黨內預料，現任主席柯文哲將爭取競選連任，九合一選舉結果也牽動民眾黨中央委員名單重組。

民眾黨於2019年8月6日創立，當時創黨黨員推舉柯文哲為黨主席，原本任期至2023年8月5日；但為便利下屆主席、黨代表合併選舉，民眾黨今年8月修改黨章，柯文哲首屆主席任期至今年12月31日。

根據民眾黨規劃，27日將展開候選人線上報名作業，並於30日截止；12月3日開始候選人線上連署，並於12月5日公開抽籤並公告候選人名單與政見，12月10日定為選舉日，採網路投票，時間從上午9時至下午4時。

民眾黨人士指出，由於柯文哲規劃參選2024總統，預料應會繼續登記參選第二屆黨主席。