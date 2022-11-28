《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《阿凡達：水之道》將於12月14日搶先全美於台灣各大戲院登場，預售票將於12月2日開賣。

《阿凡達2》最新中 文終極版預告與全數角色海報於今(28)日公開， 主角傑克與奈蒂莉和他們的子女「蘇里一家」 因面臨地球人回到潘朵拉星反擊的猛烈侵襲， 而被迫騎乘靈鳥從雨林家園逃到與世隔絕的壯麗環礁境地避難， 並必須向礁民部落學習與海洋共存的環礁生活，包括駕馭能令他們遨 遊海底的奇獸，以及團結一心抵禦對抗地球人的精彩決戰， 令人目不暇給大呼過癮。

同步公開九名主角包括柔伊莎達娜 飾演的奈蒂莉、山姆沃辛頓飾演的蘇傑克、 雪歌妮薇佛的全新少女角色綺莉， 以及蘇里一家的兒子婁克與人類養子蜘蛛蘇科羅， 加上由克里夫柯提斯飾演的礁民部落首領東諾瓦力，由凱特溫絲蕾飾 演的妻子洛納、他們的女兒喜芮亞， 以及以化身阿凡達全新造型起死回生的大反派將軍柯邁斯。

山姆沃辛頓日前接受美國ABC頻道新聞訪問， 被問到親身潛水拍攝水中場景時，大呼艱難的不只是憋氣：「 在水中無法用言語演出痛徹心扉的內心戲， 只能靠肢體動作來傳達真實情感， 光是在陸地上表演內心戲就很困難了。」

導演詹姆斯卡麥隆於2012年 駕駛單人潛水艇「深海挑戰者號」、 潛入海面下超過十公里的地球最深海溝「馬里亞納海溝」， 成為抵達地球最深處的史上第一人！雖為令《阿凡達：水之道》 延宕至距離首集長達13年後才終於面世的原因之一， 卻也令他完成身為「海洋癡」的畢生夢想， 並獲得設於海洋的本集的故事靈感！

飾演葛蕾絲博士的薇佛將驚喜地以全新妙齡少女納美人角色「琪莉」歸隊， 她憶及卡麥隆向她提案時，竟說她能返老還童飾演14歲 少女，全因她很「幼稚」，還大言不慚地說自己獨具瞭解她「 童心未泯」的慧眼，薇佛則回應：「我想詹姆斯則是 16歲，所以和我半斤八兩。」



預告



克里夫柯提斯飾東諾瓦力。（圖／二十世紀影業）



凱特溫絲蕾飾洛納。（圖／二十世紀影業）



雪歌妮薇佛飾綺莉。（圖／二十世紀影業）