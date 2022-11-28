《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《阿凡達：水之道》將於12月14日搶先全美於台灣各大戲院登場，預售票將於12月2日開賣。
《阿凡達2》最新中文終極版預告與全數角色海報於今(28)日公開，主角傑克與奈蒂莉和他們的子女「蘇里一家」因面臨地球人回到潘朵拉星反擊的猛烈侵襲，而被迫騎乘靈鳥從雨林家園逃到與世隔絕的壯麗環礁境地避難，並必須向礁民部落學習與海洋共存的環礁生活，包括駕馭能令他們遨遊海底的奇獸，以及團結一心抵禦對抗地球人的精彩決戰，令人目不暇給大呼過癮。
同步公開九名主角包括柔伊莎達娜飾演的奈蒂莉、山姆沃辛頓飾演的蘇傑克、雪歌妮薇佛的全新少女角色綺莉，以及蘇里一家的兒子婁克與人類養子蜘蛛蘇科羅，加上由克里夫柯提斯飾演的礁民部落首領東諾瓦力，由凱特溫絲蕾飾演的妻子洛納、他們的女兒喜芮亞，以及以化身阿凡達全新造型起死回生的大反派將軍柯邁斯。
山姆沃辛頓日前接受美國ABC頻道新聞訪問，被問到親身潛水拍攝水中場景時，大呼艱難的不只是憋氣：「在水中無法用言語演出痛徹心扉的內心戲，只能靠肢體動作來傳達真實情感，光是在陸地上表演內心戲就很困難了。」
導演詹姆斯卡麥隆於2012年駕駛單人潛水艇「深海挑戰者號」、潛入海面下超過十公里的地球最深海溝「馬里亞納海溝」，成為抵達地球最深處的史上第一人！雖為令《阿凡達：水之道》延宕至距離首集長達13年後才終於面世的原因之一，卻也令他完成身為「海洋癡」的畢生夢想，並獲得設於海洋的本集的故事靈感！
飾演葛蕾絲博士的薇佛將驚喜地以全新妙齡少女納美人角色「琪莉」歸隊，她憶及卡麥隆向她提案時，竟說她能返老還童飾演14歲少女，全因她很「幼稚」，還大言不慚地說自己獨具瞭解她「童心未泯」的慧眼，薇佛則回應：「我想詹姆斯則是16歲，所以和我半斤八兩。」
預告
克里夫柯提斯飾東諾瓦力。（圖／二十世紀影業）
凱特溫絲蕾飾洛納。（圖／二十世紀影業）
雪歌妮薇佛飾綺莉。（圖／二十世紀影業）