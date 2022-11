足球流氓！摩洛哥踢贏比利時太嗨　布魯塞爾街頭放火燒車

(台灣英文新聞/體育組 綜合外電報導)摩洛哥在卡達世足賽中爆冷踢贏上一屆季軍比利時,竟有摩國球迷在比國首都布魯塞爾街頭暴動燒車,最後當地警方出動水柱及催淚瓦斯才平息鬧劇。

摩洛哥以2:0的佳績在小組賽擊敗勁旅比利時,終結1998年以來世界盃賽事未曾得勝的紀錄。路透社報導,當地時間27日, 布魯塞爾街頭出現十數名摩洛哥球迷,疑似贏球過度興奮,有的身披摩國國旗,路上隨意施放、投擲煙火,更縱火燒毀一輛汽車及幾台電動滑板車,更傳出有一名記者被菸火砸傷了臉。

Meanwhile, in Brussels, Moroccans celebrate their win over Belgium. The cultural enrichment is paying dividends, right? pic.twitter.com/yakNCjTSSN