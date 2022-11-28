（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）考量全國新增病例數持續下降，除了鬆綁口罩令外，指揮中心今（28）日亦宣布，自12月10日起「有條件開放」全國醫院住院病人探病，以及取消入境人數限制。

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12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病，相關管理措施說明如下：

全國醫院住院病人有條件開放探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限，但符合下列例外情形者，探病時段及訪客人數不在此限：

(1)病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件。

(2)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

(3)病人病情惡化或病危探視。

(4)其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。 探病者不論疫苗接種狀態，應配合出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明。但探病者為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除篩檢。 自主防疫期間勿至醫院探病，但符合前述例外情形時，得經醫療機構評估同意，並出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後探病，不適用前述免除篩檢條件。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。若仍有實地探視需求，探病者須不具COVID-19相關症狀及TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）風險，進入醫院應佩戴口罩並遵循相關感染管制措施，以保障自身及病人健康安全。指揮中心將視疫情發展滾動式調整醫院相關管理規定。

自12月10日零時起，取消入境人數限制

指揮中心表示，考量歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，自12月10日零時(航班表定抵臺時間)起，取消入境人數限制，以利國人預先安排連假返鄉行程。

指揮中心呼籲，入境旅客須配合於國際港埠領取4劑家用抗原快篩試劑，於7天自主防疫期間進行檢測；入境前14日有疑似症狀的旅客，請主動於入境時通報疾病管制署之機場/港口檢疫人員，依檢疫人員評估，配合於國際港埠唾液採檢及優先搭乘防疫車輛返回住所。



指揮中心強調，隨著邊境開放，入境人數增加，指揮中心將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢，滾動調整相關策略及防疫配套，請民眾落實相關防疫規範，共同維護國內社區安全，邁向正常生活。

台灣再鬆綁：12/10起取消入境人數限制、「有條件開放」醫院住院病人探病