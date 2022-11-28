（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國太空軍（U.S. Space Force）參謀長阿瑪格諾（Nina Armagno）28日在雪梨一場智庫活動中提出警告，中國在太空領域的急速軍力發展，已開始對美國霸權地位構成威脅。

路透報導，阿瑪格諾在由澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）舉行的活動中表示，北京在軍事太空科技，如衛星通訊、可重複使用之太空船等領域，都取得了長足進展。

「他們絕對有可能迎頭趕上，甚至超越我們。他們的進展實在是驚人地快。」他說道。他進一步指出，中國是唯一一個既有野心重塑國際秩序，亦有經濟、外交、軍事與科技能力達成此目標的國家。

阿瑪格諾提到，俄中兩國這幾年來進行了一連串「魯莽」的飛彈測試，製造了無數太空垃圾，對太空體系造成威脅，而地球各國的安全、經濟與科學利益，皆仰賴這些體系。

太空軍備競賽向來由美國與俄國宰制，但中國近幾年急起直追，成績斐然，令美國等西方國家訝然。

中國探月計畫（嫦娥工程）負責人葉培建，就曾將月球與火星與南海爭議島嶼相比擬，而中國對南海島嶼的主權爭奪，可謂一寸不讓。中國也正積極開展在衛星及小行星上開採天然資源的試驗性科技。

太空軍是美國第四軍種，於2019年創立，當時成立宗旨便是要抗衡中國。

【太空競賽】 中國軍力急起直追 美國太空霸權不保



二十大前夕北京街頭慶祝裝飾，主題為太空計畫（圖／美聯社）