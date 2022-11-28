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等了555天！12/1起口罩令大鬆綁：戶外和唱歌免戴、可逐桌敬酒

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/28 15:10
等了555天！12/1起口罩令大鬆綁：戶外和唱歌免戴、可逐桌敬酒

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）本土新冠疫情趨緩，第47周總確診數為10萬4451例，較第46周的12萬8404例，大幅減少18.6%，疫情持續下降。指揮中心今（28）日宣布，12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，餐飲場所開放逐桌敬酒的規定，但指揮官王必勝提醒，體質敏感、有慢性病、症狀者出入人潮壅擠處仍建議佩戴口罩。

12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，相關規定說明如下：

  1. 室外空間、室外場所，取消應全程佩戴口罩之規定。惟歲末／跨年大型室外活動之口罩規定，將視近期疫情變化，另行研擬。指揮官王必勝仍提醒，體質敏感、有慢性病、症狀者出入人潮壅擠處建議佩戴口罩。
  2. 外出於室內空間、室內場所(包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間)，維持應全程戴口罩，但符合例外情形者，得免戴口罩
  3. 符合以下例外情形者，於室內得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩。但若本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：
    (1)從事運動、唱歌、拍攝個人/團體照。
    (2)自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。
    (3)直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
    (4)於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。
  4. 外出時有飲食需求，得免戴口罩。
  5. 於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。
  6. 餐飲場所：取消宴席不得逐桌敬酒敬茶之規定。

等了555天！12/1起口罩令大鬆綁：戶外和唱歌免戴、可逐桌敬酒
口罩令

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