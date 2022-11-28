東台灣「藍色眼淚」秘境　「拉索埃」湧泉生態園區保育有成

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）花蓮縣光復鄉拉索埃湧泉生態園區，被譽為「藍色眼淚」秘境，農場女主人黃稜淨從板橋嫁到花蓮與丈夫投入生態保育、友善農業領域，10年耕耘，日前獲全國第一屆綠保大腳印獎。

花蓮縣光復鄉拉索埃湧泉生態園區被譽為「藍色眼淚」秘境，農場女主人黃稜淨投入生態保育、友善農業領域，經多年耕耘，日前獲全國第1屆綠色保育大腳印獎。（拉索埃湧泉生態農場提供）中央社

花東縱谷國家風景區及光復鄉公所網頁資訊顯示，拉索埃湧泉生態園區位於花蓮糖廠後方，拉索埃是原住民語「水質潔淨甘甜」的意思，園區共有6處湧泉。每一處生態環境維持原始自然，湛藍清澈的泉水，像是被上帝調過的顏色，更孕育出台灣瀕臨絕種的原生水生植物－小花石龍尾。

另外，交織原始生態與阿美族神話故事的拉索埃湧泉，被選為2016年最美的秘境，隨著陽光變化折射出不同藍色的1號湧泉，有著藍色眼淚的美名，宛如台灣版的九寨溝。

39歲黃稜淨娘家在新北市板橋區，她說，從來沒想過自己有一天會務農，嫁到花蓮後，跟著丈夫一起做生態保育，一頭栽進友善農業的自然環境營造，且一做將近10年，過程辛苦但也有成就感。

目前身兼光復鄉大全社區發展協會總幹事黃稜淨指出，大全社區鄰近糖廠及涵蓋部分馬太鞍濕地，擁有豐富的自然環境條件資源及阿美族部落文化。

她表示，許多遊客及團體到過拉索埃湧泉生態農場，但都還不知道這裡是一個綠色保育標章及有機農業產品雙認證的場域。此次由慈心有機農業發展基金會執行長蘇慕容的手中得到獎座，相當開心。

慈心有機農業發展基金會官網資訊顯示，2009年底台南官田發生水雉大量中毒事件，隔年慈心基金會與林務局推動「綠色保育標章」，從官田拓展至全台。

「綠色保育標章」全國目前已有501名農友響應，逾771公頃的農田生態。今年11月，慈心基金會舉辦「大腳印獎」，選拔出在生產技術與生態營造表現突出可做為典範的綠保農友。

中央社27日報導，綠色保育大腳印獎分為3個獎項。經過5個月的初審、複審及現地決選，花蓮縣光復鄉的拉索埃湧泉生態農場黃稜淨脫穎而出，獲得生態組特優獎。

由農委會林務局與慈心基金會共同推動農田生產與生態共榮的「綠色保育標章」，蓄積12年的能量，今年(2022)在臺灣博物館南門分館舉辦了第一屆的「大腳印獎」，歷經數月的書面審查、現地評選，遴選出「生產操作」、「生態營造」、「土壤碳匯」三大領域共16位傑出的綠保農友，11月22日邀請得獎農友出席領獎並分享心得，林務局林華慶局長及農糧署長官親臨現場給予鼓勵與肯定，會後並以綠保農友的金針花，玉米筍、檸檬等農產做成創意餐點分享與會者，親身感受生態多樣的綠保田豐收的喜悅。

林務局、慈心基金會推廣綠色保育標章，22日頒發首屆「大腳印獎」頒獎典禮。迄今已有459名農友參與，耕作面積742公頃，棲地保育件數263件，累計保育42物種。中央社

花蓮青農黃稜淨（右）堅持友善農業及生態保育，獲2022年全國第1屆綠保大腳印獎生態營造組特優獎，主辦單位慈心有機農業發展基金會執行長蘇慕容（左）頒贈獎座。（拉索埃湧泉生態農場提供）中央社