（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增10,659例COVID-19確定病例，分別為10,583例本土個案及76例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。



指揮中心表示，今日新增之10,583例本土病例，為4,969例男性、5,607例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(1,584例)，臺中市(1,441例)，桃園市(1,269例)，高雄市(1,252例)，臺北市(885例)，臺南市(881例)。



指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為19例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至11月24日，死亡日期介於5月4日至11月25日。





指揮中心說明，今日新增76例境外移入個案中，為38例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自英國(2例)，日本、柬埔寨、美國、泰國、越南及義大利 (各1例)移入，另68例感染國家調查中。入境日期介於今年10月28日至11月27日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,278,371例確診，分別為37,615例境外移入、8,240,702例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,276例COVID-19死亡病例，其中14,259例本土，另17例為境外移入。

新增85例Omicron亞型變異株確定病例，分別為64例本土個案及21例境外移入

在上周病毒基因定序方面，增85例Omicron亞型變異株確定病例，分別為64例本土個案(60例BA.5、3例BA.2.75、1例BA.2)及21例境外移入(10例BA.5、4例BA.2.75、5例XBB、2例BQ.1)。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為15例、BF.7為4例、BQ.1為9例、BA.5為1,246例、BA.4為104例、BA.2.75為81例、BA.2為1,028例；另累計本土確定病例XBB為1例、BF.7為1例、BQ.1為2例、BA.5為1,325例、BA.4為5例、BA.2.75為3例、BA.2為2,530例。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，國內上周首次檢出BA.2.75變異株，共3例，為一起北部「一大兩小」的家庭群聚，且為重複感染。個案分別為40多歲的女性、一名10多歲女生和一名未滿10歲的男童，三人皆在6至8月之間確診過，這次在11月9日至15日出現症狀後檢驗後再次確診，經基因定序後確認為BA.2.75。

另外，目前國際上最關注的兩個新興病毒株仍為XBB和BQ.1，其中BQ.1的全球佔比已經23%，在美國部分已經超過一半，成為主流病毒株。而目前東南亞仍以XBB為主。BA.2.75的佔比小於10%，沒有增加太多的情形。



指揮中心指出，今日新增3例BA.2.75本土個案，為1例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。另新增60例BA.5本土個案，占上週所有已定序之64例約93.8%，為33名男性、27名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部30例、中部10例、南部19例、東部1例，確診日介於今年10月15日至11月16日。



指揮中心表示，針對國內境外移入之21例BA.5、BA.2.75、XBB、BQ.1個案，為11例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年11月7日至11月16日。其中檢出10例BA.5分別自日本及柬埔寨(各2例)，加拿大、印尼、法國、荷蘭、新加坡及德國(各1例)移入；4例BA2.75個案分別自印尼、泰國、馬來西亞及越南(各1例)移入；5例XBB個案分別自馬來西亞(3例)、印尼及泰國(各1例)移入；2例BQ.1個案分別自美國及瑞典(各1例)移入。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

11/28台灣本土+10,583例／死亡+41例 BA.2.75本土病例首度現蹤 為「重複感染」的北部家庭群聚案