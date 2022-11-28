「江南Style」打破YouTube多項紀錄　南韓歌手Psy坦言備感負擔

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）10年前Psy以一曲「江南Style」紅遍全球，也因此獲得了「江南大叔」的稱號，該支MV打破了YouTube多項紀錄，成了第一支突破10億及20億的影片，而他日前接受紐約時報採訪時坦言，「江南Style」的成功對他而言反而成為了一種負擔。

南韓歌手Psy 24日時接受了紐約時報採訪，他於採訪中說道，「江南Style」的成功一直縈繞在他的腦海裡，他也因為想再發行另一首熱門曲子而感到壓力，一直對自己說著「再做一個吧」。他也表示，在「江南Style」紅遍全球後，他為了延續自己在全球的名聲，將重心移到了美國洛杉磯，做出了各種的努力，但最終還是沒能創造出同樣的世界性熱門歌曲。他說道，至今還是不懂為什麼那一首歌（江南Style）如此特別。

後來Psy又將重心放回韓國，回到韓國後於2019年創立了經紀公司P-Nation，致力培養後輩，旗下藝人皆有著不小的名氣，包含了Crush、Heize、Swings等人。Jessi及泫雅、Dawn也曾為旗下藝人。Psy在採訪也說道，他現在已經學到了不執著於透過「江南Style」獲得的人氣，雖然能再次出現那麼熱門的歌曲也很好，但就算沒有也沒關係，他會繼續做好現在該做的。