加拿大印太戰略：提升台加關係、加強雙邊經貿連結

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）加拿大政府於11月27日發布「印太戰略」，其中強調印太地區的未來對加拿大至關重要； 加拿大也將積極投入資源， 致力深化與台灣等印太地區自由民主夥伴的合作， 並反對任何威脅台海現狀的單方面行徑等。

路透社報導，長達26頁的「印太戰略」文件中提到26億加幣（約新台幣600億元）的支出款項，包括提升加拿大在印太地區的軍事部署和網路安全、緊縮外國投資法規以保護智慧財產，並防止中國國有企業收購重要的礦產供應。

加拿大於首次發布印太戰略中強調表明，印太地區無論是安全、經貿、尊重國際法及人權、 民主價值、公共衛生及環境保護等議題，對加拿大至關重要。

此外該報告也明確指出，「 中國是個日益具破壞性的全球強權」，北京當局的「外部干預以及對其他國家的脅迫與日俱增」。談及中國，渥太華當局將審查並更新立法，以便在「國有企業和其他外國實體的投資威脅到我們國家安全時，能採取果斷行動」；同時也將加強在印太地區的海軍部署，並「強化我們的軍事參與及情報能力，以作為降低脅迫行為和區域安全威脅的手段」。

外交部指出，報告強調加拿大將平衡應處對中國關係及深化印太地區多元關係， 包括將與印太夥伴合作，反對任何威脅台海、 東海及南海現狀的片面行徑。

戰略報告也多處提及台灣， 指出加拿大將持續深化台加關係的多面向交往，就經貿、科技、 供應鏈、公衛、民主治理及反制假訊息等領域深化合作， 並在支持台灣韌性的同時，提升台加經貿以及人民對人民的連結。

外交部表示，對於加拿大在「 印太戰略」中所宣示的新政策方向， 尤其對台加合作以及維繫台海和平穩定的重視，表達肯定與誠摯歡迎。

外交部指出，台灣與加拿大是理念相近夥伴，雙方共享自由民主的價值， 共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，近年來並透過「 全球合作暨訓練架構」(GCTF)就各項全球議題協力合作。 台灣將持續與加拿大等理念相近國家深化全球夥伴關係， 共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。