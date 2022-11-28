Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

加拿大印太戰略：提升台加關係、加強雙邊經貿連結

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/28 14:32
加拿大政府27日發布印太戰略。(圖／Pexels）

加拿大政府27日發布印太戰略。(圖／Pexels）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）加拿大政府於11月27日發布「印太戰略」，其中強調印太地區的未來對加拿大至關重要；加拿大也將積極投入資源，致力深化與台灣等印太地區自由民主夥伴的合作，並反對任何威脅台海現狀的單方面行徑等。

路透社報導，長達26頁的「印太戰略」文件中提到26億加幣（約新台幣600億元）的支出款項，包括提升加拿大在印太地區的軍事部署和網路安全、緊縮外國投資法規以保護智慧財產，並防止中國國有企業收購重要的礦產供應。

加拿大於首次發布印太戰略中強調表明，印太地區無論是安全、經貿、尊重國際法及人權、民主價值、公共衛生及環境保護等議題，對加拿大至關重要。

此外該報告也明確指出，「中國是個日益具破壞性的全球強權」，北京當局的「外部干預以及對其他國家的脅迫與日俱增」。談及中國，渥太華當局將審查並更新立法，以便在「國有企業和其他外國實體的投資威脅到我們國家安全時，能採取果斷行動」；同時也將加強在印太地區的海軍部署，並「強化我們的軍事參與及情報能力，以作為降低脅迫行為和區域安全威脅的手段」。

外交部指出，報告強調加拿大將平衡應處對中國關係及深化印太地區多元關係，包括將與印太夥伴合作，反對任何威脅台海、東海及南海現狀的片面行徑。

戰略報告也多處提及台灣，指出加拿大將持續深化台加關係的多面向交往，就經貿、科技、供應鏈、公衛、民主治理及反制假訊息等領域深化合作，並在支持台灣韌性的同時，提升台加經貿以及人民對人民的連結。

外交部表示，對於加拿大在「印太戰略」中所宣示的新政策方向，尤其對台加合作以及維繫台海和平穩定的重視，表達肯定與誠摯歡迎。

外交部指出，台灣與加拿大是理念相近夥伴，雙方共享自由民主的價值，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，近年來並透過「全球合作暨訓練架構」(GCTF)就各項全球議題協力合作。台灣將持續與加拿大等理念相近國家深化全球夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。
加拿大
印太戰略
台加關係
印太地區

相關新聞

捷克發布印太戰略　定位台灣主要合作對象
捷克發布印太戰略　定位台灣主要合作對象
2022/11/25 13:29
【兩岸APEC互動大不同】加拿大總理杜魯道疑遭習近平訓斥　與張忠謀雙手緊握親切問候
【兩岸APEC互動大不同】加拿大總理杜魯道疑遭習近平訓斥　與張忠謀雙手緊握親切問候
2022/11/18 21:26
簽證等到天荒地老 加拿大廣播公司新聞網撤出中國、改駐點台灣
簽證等到天荒地老 加拿大廣播公司新聞網撤出中國、改駐點台灣
2022/11/03 17:13
加拿大海軍就是狂！挑戰水底結業照 笑得「好用力」
加拿大海軍就是狂！挑戰水底結業照 笑得「好用力」
2022/10/28 14:35
美國《國家安全戰略》稱未來「決定性十年」：中國為最大挑戰
美國《國家安全戰略》稱未來「決定性十年」：中國為最大挑戰
2022/10/13 15:44

更新時間 : 2022-11-28 15:23 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣2022九合一大選】台北市長即時開票！蔣萬安46萬大勝陳時中黃珊珊
【台灣2022九合一大選】台北市長即時開票！蔣萬安46萬大勝陳時中黃珊珊
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
【台灣2022九合一大選】新竹市長即時開票！高虹安衝破5萬持續領先　沈慧虹緊緊苦追
【台灣2022九合一大選】新竹市長即時開票！高虹安衝破5萬持續領先　沈慧虹緊緊苦追
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
【台灣2022九合一大選】桃園市長即時開票: 國民黨張善政「我們光榮贏了! 」領先鄭運鵬約12萬票
【台灣2022九合一大選】桃園市長即時開票: 國民黨張善政「我們光榮贏了! 」領先鄭運鵬約12萬票
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎落萊爾富
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎落萊爾富