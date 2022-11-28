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【影】六四後最大規模　中國北京等數十城市爆發「白紙革命」　重慶「超人哥」怒斥防疫　民眾讚爆

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/28 12:39
一向戒備森嚴的北京也加入「白紙革命」，近千位民眾27日晚間湧現亮馬河畔，高舉白紙訴求自由。（圖／美聯社）

一向戒備森嚴的北京也加入「白紙革命」，近千位民眾27日晚間湧現亮馬河畔，高舉白紙訴求自由。（圖／美聯社）

13:40更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）抗議當局的封控、清零政策，中國各地爆發抗議潮，一向戒備森嚴的北京也加入。近千位民眾27日晚間湧現亮馬河畔，高舉白紙訴求自由，更喊出「不要獨裁、到站下台」等口號，為六四後最大規模。

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反封控、聲援和悼念新疆烏魯木齊火災死傷者，演變成全國各地的「白紙革命」，包含上海、北京、武漢和成都、蘭州、廣州等大城市、各地超過50間大學一同響應這抗議活動。

而在戒備森嚴的首都北京，除了北京大學、清華大學等名校外，民眾還湧現亮馬河、四通橋和部分社區高舉白紙，怒喊「解封」等口號，並引來警方清場、封鎖和勸離，這是民眾罕見對國家表達憤怒情緒。

透過網路號召，不少北京民眾聞訊而來，以中青年人為主的北京民眾，27日傍晚陸續向亮馬河畔聚集，並擺放鮮花及點燃白、紅色小蠟燭，同時舉起準備好的白紙，悼念24日烏魯木齊火災及中國各地近3年來過當防疫的罹難者。

入夜後人潮越聚越多，部分民眾開始接力發表演說，質疑「動態清零」等防疫措施的必要性。同一時間，大批警力也封鎖亮馬河及東三環一帶地區，不許人車靠近，也一度不許參與者離開，氣氛一度緊張，但員警步步進逼縮小包圍圈下，抗議民眾約在凌晨近2時逐漸散去。

在上海也有民眾自發性上街抗議，據《BBC》報導，六日周末在上海有數千人上街怒吼，甚至有人高喊習近平下台。一名蔡姓男子告訴記者，他在上海住了15年，第一次見到如此大規模的抗議活動。

他說，新冠疫情肆虐的這2、3年，推估有數以萬計涉及勞工權益和土地徵用的小規模示威，但是「非常非常少」是針對中央政府，而且以前基本上沒有任何示威會質疑中共政權。

有網民表示，晚間23點50分左右，警方在廣州的珠海廣場將在場部分抗議民眾圍了起來，不少民眾聲援放人。

成都街頭亦有不少民眾走上街頭，響應「白紙革命」。

在重慶還傳出一名「重慶超人哥」在社區門口大罵防疫的影片，金句盡出引來周圍民眾拍手叫好。

「重慶超人哥」說：「世界上只有一種病，就是不自由和窮，我們現在全占了！我們現在還在為一個小感冒而折騰！為什麼？因為市政府錯了，他們只能繼續錯下去，不然就必須有人負責。」
中國
反封控
白紙革命
北京
上海

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