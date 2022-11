【影】六四後最大規模　中國北京等數十城市爆發「白紙革命」　重慶「超人哥」怒斥防疫　民眾讚爆

13:40更新

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)抗議當局的封控、清零政策,中國各地爆發抗議潮,一向戒備森嚴的北京也加入。近千位民眾27日晚間湧現亮馬河畔,高舉白紙訴求自由,更喊出「不要獨裁、到站下台」等口號,為六四後最大規模。

反封控、聲援和悼念新疆烏魯木齊火災死傷者,演變成全國各地的「白紙革命」,包含上海、北京、武漢和成都、蘭州、廣州等大城市、各地超過50間大學一同響應這抗議活動。

Students from over 50 colleges and universities are self-organizing in protest of the Chinese Communist Party’s oppressive policies. Many more are not shown on the list, including China’s most prestigious Peking Uni, Tsing-hua Uni, etc.



Change is happening.#白紙革命 #FreeChina pic.twitter.com/qKSabrKjQ1