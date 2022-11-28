台灣光環境獎名單揭曉！南寮絕美新地標「波光市集」奪大獎

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣光環境獎於25日於雲門劇場揭曉第五屆光環境獎得主。

乙未保台紀念公園、新竹光環境、波光市集、竹溪月見橋 獲大獎肯定



1895乙未保台紀念公園。(攝影/趙宇晨)

位於桃園平鎮的「1895乙未保台紀念公園」是一座紀念乙未戰爭、族群團結抗日的地景公園，主體建築以圓形轉化成「乙未之環」進行設計，公園內大片的竹林景觀，呼應先人以竹林做為屏障的歷史背景；照明以象徵客家藍染的錠藍色之光，與整體建築、環境有著良好的互動關係。評審團表示，建築有如一首簡單清楚的詩，光的處理手法成熟且帶有韻味，是一座優美且帶有故事性的紀念公園。



新竹光環境改善計畫。(攝影/劉森湧)

「新竹光環境改善計畫」包含新竹州廳、消防博物館、圖書館、美術館、影像博物館、護城河、新竹公園入口、菸酒公賣局、孔廟等９個地點，重新改善、整合城區內的照明設計，是台灣光環境獎首次出現城市類型的得獎作品。評審團認為，作品涵蓋多處公共空間、綠地及歷史建物，以永久性的燈光設置，創造與民眾長久生活的光環境，肯定其跨局處單位的溝通整合工作，為光環境營造帶來更全面的視野。



波光市集。(攝影/趙宇晨)

有全台最美海濱市集之稱的「波光市集」，不僅有著搶眼的波浪造型外觀，大型頂棚及擋風牆體更回應濱海的氣候，有著抵禦夏季酷熱和冬季東北季風的功能；燈光精巧地與建築物搭配，勾勒出牆體拱型輪廓，猶如一座由內而外透亮的波浪地標。評審團表示，燈光設計極具水準，並融合攤商的照明需求，與建築物做細膩精準的搭配，整體環境充滿活力，人與光影的流動充滿了生命力。



台南竹溪月見橋。(攝影/羅慕昕)

猶如新月造型的「台南竹溪月見橋」，是台灣光環境獎首次出現橋墩類的得獎作品。木構造的曲橋，以及幽微低調的燈光設計，營造出「溪上明月皎皎，溪中見月、月中見溪」的詩意景緻。評審團表示，這件作品的燈光呈現木構造空間桁架的結構美感，並融合周邊景觀的環境特色，猶如新月，將兩岸的人連結在一起，輕巧畫出曲橋上不斷變化的詩意風景。

首例光害立法「連江縣光害管制自治條例」 獲評審團特別獎



連江縣光害自治條例。(攝影/張壽華)

甫於今年６月正式公告的「連江縣光害自治條例」，是台灣第一個通過光害自治條例的地方政府，後續將依條例內容劃設「光敏感區域」，針對區域內的輝度、照度、大型光源加以管制，知名的馬祖藍眼淚、特有種「雌光螢」、神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」、賞星熱點等自然環境與物種棲地，都將因光害管制得到保護。評審團認為，連江縣是台灣立法管制光污染的首例，對於官民共識，共同為實現沒有光害的環境，其努力值得鼓勵，並期待此舉為台灣各地方政府帶來示範意義，因此頒發評審團特別獎予以肯定。

評審團主席周鍊表示，台灣光環境獎創辦至今５年來，可見城市及社區夜間光環境的計畫與案例，正逐年快速成長及成熟；其中，尤其可見公部門對光環境的投入與參與，同時給予設計團隊更大的設計空間，反應出光與生活有著正面的互動，以及更緊密的關係。