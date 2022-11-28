【影】【中國白紙革命】BBC記者被捕遭毆 抗議活動延燒全球　倫敦抗議見台灣國旗

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新疆烏魯木齊一場惡火，不僅奪走10條人命，更燒出了中國民眾反封控的怒火，上街高喊中國共產黨、習近平下台，抗議中國境內十數個城市遍地開花，更在台北、倫敦、巴黎、米蘭、溫哥華、等國際城市也出現抗議響應。

11月24日，魯木齊市天山區的吉祥苑小區於晚間發生大火，消防單位前往救災卻遭封控鐵皮、車輛等物件阻撓，民眾也因封控阻礙逃生不及，火勢延燒直至近三個小時後才被撲滅，造成10死9傷。官方卻第一時間卸責，民怨一路自烏魯木齊、大理、武漢、成都、廣州，上海、北京等地延燒，中共當局出動大批警力維安，有民眾被拘留施暴，也有民眾因傳播抗議畫面遭清查，更傳出武漢警察開槍，BBC記者Ed Lawrence甚至在上海現場報導時被捕。

Ed Lawrence於上海報導抗議活動，被三名身著黃色背心警察及一名疑為便衣警察按在地上制伏後強行帶走，BBC在推特上發布聲明指出，儘管數小時後獲釋，該名記者被捕期間遭到警方拳打腳踢。該社對於旗下的記者在履行報導職責時遭到逮捕相當憂慮，且也「並未得到官方的解釋或道歉」。

聲明更指出，釋放該名記者的中國官員表示，「逮捕他是為他好，以防他在人群中感染心冠肺炎。」BBC對此說法表示不可信。

BBC Statement on Ed Lawrence pic.twitter.com/wedDetCtpF — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) November 27, 2022

即便官方手段頻出，依然擋不住抗議民眾憤慨傳唱國際歌，怒吼「不再為公權力口交」，要言論自由，要選舉自由，不當奴才當公民，「共產黨下台」、「習近平下台」、「解放烏魯木齊」、「解放新疆」。自由亞洲電台在推特上發布中國內部各地抗議集錦，記錄下人民的怒火與追求自由公平的種子，在中國各大城市遍地開花。

星星之火，亦可燎原。這把烏魯木齊燒起的火，一路延燒到台灣、日本、泰國、英國，愛爾蘭、荷蘭，法國、義大利、西班牙、瑞士、德國、加拿大、紐西蘭、澳大利亞、美國等國。

在台北，許多人自發前往中正紀念堂自由廣場，悼念烏魯木齊火災的受難者，支持不自由毋寧死的怒吼，聲援中國境內所有勇敢奮起對抗威權、爭取自由與人權的民眾；在倫敦，人們聚集在中國大使館前，擠滿兩側街道的抗議者高舉白紙控訴不公，要求中國當局釋放不當關押的抗議民眾，高喊要習近平下台。更有民眾攜帶青天白日滿地紅國旗，向當局索討民主與自由。

如同音樂劇悲慘世界裡的那首「你可聽見民眾的歌聲？」一樣，中國境內的不公與民怨，在全球點亮了悼念的燭火與揮舞的抗議白紙。

英国 伦敦 中国大使馆前

人们在高喊 习近平，下台 pic.twitter.com/y07MKU8KRU — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 27, 2022