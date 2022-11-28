【恐成六四翻版?】中國「白紙革命」抗議清零封控　上海文具公司澄清謠言: 並未停產A4白紙

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 新疆烏魯木齊一個小區日前發生火災、疑因過度防疫封控釀10人枉死，不滿情緒蔓延致中國10多個城市出現示威。紐時認為，示威矛頭指向習近平與清零防疫政策，稍一不慎就是六四翻版。

「紐約時報」報導，火災起因於烏魯木齊市當地一棟公寓15樓的臥室，當時疑因供插電的延長線釀失火，但消防員花3小時才撲滅造成至少10人死亡，也導致一起個別意外演變成悲劇、進而延燒成政治問題。

儘管中國官員否認火災死傷的禍首是防疫封控，當地憤怒居民仍上街抗議。原本示威在中國因當局層層節制集會而不易發動，但火災死傷讓各地中國民眾感同身受無所不在的清零防疫規範，引爆長期以來蓄積的不滿，社群媒體湧出大量憤怒留言，首先是烏魯木齊當地出現上街示威，進而擴散至多個城市。

週末在中國多個城市，有數千人舉著蠟燭和鮮花集會，哀悼火災罹難者，校園裡學生們舉行守夜活動，許多人舉著白紙無聲抗議；在上海，部分居民甚至高呼「習近平下台」。

台灣中央社引述紐時指出，若這些來自各階層民眾對防疫封控的共同不滿演變成星火燎原的抗議，一如1989年由學生、工人、攤商與居民等參與的天安門示威，勢必成為中共的夢魘。

德國之聲中文網27日也報導，從11月25日白天開始，烏魯木齊火災的相關影片在微博、微信、小紅書等平台都得到大量轉發，微信公眾號文章在幾個小時內就能獲得十萬讚，評論則多為對中國政府疫情防控措施的不滿和對新聞發布會上所稱「部分居民自防自救能力弱」言論的憤怒。官方敘述中小區為「低風險區，居民可以下樓活動」的說法，和死亡人數等也都收到了廣泛的質疑。這些影片和文章很快就被刪除。

2022年11月23日晚，封控了一百多天的烏魯木齊市吉祥苑小區發生火災，根據央視新聞發布的情況通報，該火災造成10人死亡。與此同時，火災現場的影片開始在中國的網路上發酵，好幾條影片中都顯示，消防車到達小區後，被小區門附近的防疫用圍欄困住，接著又因為許多車輛久不使用無法點火，而耗費時間挪車，耽誤了救火。

28日上午台灣有媒體報導稱:

全球最大文具供應商上海晨光文具，今日針對因烏魯木齊火災事件所引發的「白紙革命」發出緊急聲明，同時全面下架所有通路的A4白紙銷售。

不過沒多久中國微博 weibo.com就出現澄清公告指出: 11月28日，公司關注到在部分網路平台有流傳公司所謂的「緊急聲明」，經公司核查，該檔係偽造。晨光文具目前已報警。公司目前生產經營一切正常。