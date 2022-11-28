（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）正當世界宣布與COVID-19病毒共存的同時，中國仍堅持嚴厲封控、清零措施，甚至延燒到世界盃賽事。《法新社》報導，每當直播鏡頭出現觀賽球迷沒戴口罩的畫面時，央視就急切畫面，似乎想就此遏阻新一波因反對嚴格管控的示威浪潮。

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法新社觀察發現，中國央視27日轉播日本與哥斯大黎加對陣的小組賽時，當鏡頭帶到觀賽球迷的畫面，央視體育頻道（CCTV Sports）立刻用球員、官員或足球場畫面取代未戴口罩球迷揮舞旗幟的特寫鏡頭，且轉播大多是遠距離畫面，很難辨認個人臉孔，人群鏡頭也少很多。

當全世界都在瘋卡達世界盃時，中國民眾也不例外，但除了精彩的賽事外，最震撼的一幕是數萬人在現場觀賽卻不用戴口罩，與中國現況形成強烈對比。中國網友紛紛在社群網站上說：「感到被世界隔離了」、「對自己的國家感到失望」、「有人可以不戴口罩在卡達現場觀看世界盃，但有人卻被關在家、校園一兩個月，連門都不可以出」。有人直言：「卡達世界盃告訴我們，世界已經回到常態，對我們來說，持續封控是不可延續的。」

上周二（22日）微信上流傳一封公開信，質疑中國的防疫政策，向官方怒提十問，包含「是否在同個星球」、「歷史上產生的任何流感病毒有被人類消滅了的嗎？」，隨後言論被封鎖，公開信被該平台移除。

《法新社》報導，身為主要經濟體之一的中國，卻也是這之中最後一個仍試圖透過封鎖城市、社區和大規模篩檢來遏制疫情傳播的國家。

截至上周二，當局已將超過四分之一的中國人口置於某種形式的封控之下，這與喧鬧的世界盃人群形成強烈對比，也激怒了許多中國民眾。

中國多個大城市近日疫情升溫，在當局進行新一輪封控之下，民怨四起，加上24日烏魯木齊一棟住宅大樓失火，疑因過度封控導致住戶逃生不及葬生火窟，武漢、北京、成都等地的街頭和校園爆抗議潮，民眾高喊「反對獨裁」、「要人權」、「習近平下台」。

反中國封控、清零爆抗議潮 央視急刪世界盃未戴口罩畫面 試圖降低民怨