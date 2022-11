聖露西亞總理率團抵台 將展開5日訪問

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台灣與聖露西亞復交15週年之際,聖國總理皮耶今(28)日上午率官員搭機抵台,將與總統蔡英文就雙邊合作及共同關切事項深入交換意見,皮耶抵台後表示,希望本次訪台圓滿成功,也盼兩國友誼長存。

皮耶(Philip J. Pierre)應我國政府之邀於11月28日至12月2日率團訪台,這是他2021年7月28日就職後首次來訪。中央社報導,訪問團搭乘長榮BR31班機,瑜上午6時55分抵達桃園國際機場,外交部長吳釗燮代表前往國賓門接機。

皮耶在桃機發表談話表示,很開心此次受邀訪台,他期待見到總統蔡英文、各級政府官員與台灣人民,更強調,台灣與聖露西亞是長久的朋友,尊重彼此及自由,希望此次訪台行程能夠成功,也盼望兩國友誼長存。

外交部今日上午也推文歡迎皮耶總理的到來,表示相當珍視與加勒比友邦的友誼,希望訪團為期五日行程富有成效,並期待進一步深化雙邊關係。

Minister Wu was honored to welcome #StLuciaPM @PhilipJPierreLC on his 1st #Taiwan state visit since assuming office. We cherish our #Caribbean ally’s friendship, wish the @SaintLuciaGov delegation a productive 5-day stay & look forward to further deepening bilateral ties! pic.twitter.com/QTMIYRz5DQ