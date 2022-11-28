聖露西亞總理率團抵台 將展開5日訪問

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣與聖露西亞復交15週年之際，聖國總理皮耶今（28）日上午率官員搭機抵台，將與總統蔡英文就雙邊合作及共同關切事項深入交換意見，皮耶抵台後表示，希望本次訪台圓滿成功，也盼兩國友誼長存。

皮耶（Philip J. Pierre）應我國政府之邀於11月28日至12月2日率團訪台，這是他2021年7月28日就職後首次來訪。中央社報導，訪問團搭乘長榮BR31班機，瑜上午6時55分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮代表前往國賓門接機。

皮耶在桃機發表談話表示，很開心此次受邀訪台，他期待見到總統蔡英文、各級政府官員與台灣人民，更強調，台灣與聖露西亞是長久的朋友，尊重彼此及自由，希望此次訪台行程能夠成功，也盼望兩國友誼長存。

外交部今日上午也推文歡迎皮耶總理的到來，表示相當珍視與加勒比友邦的友誼，希望訪團為期五日行程富有成效，並期待進一步深化雙邊關係。

Minister Wu was honored to welcome #StLuciaPM @PhilipJPierreLC on his 1st #Taiwan state visit since assuming office. We cherish our #Caribbean ally’s friendship, wish the @SaintLuciaGov delegation a productive 5-day stay & look forward to further deepening bilateral ties! pic.twitter.com/QTMIYRz5DQ — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) (@MOFA_Taiwan) November 27, 2022

據外交部27日新聞稿指出，訪團成員包括教育暨永續發展部長愛德華（Shawn A. Edward）、國民保險局董事長尚馬利（Evaristus Jn Marie）、聖露西亞發展銀行董事長雷蒙（Daryl Raymond）等重要政府官員。訪團來台期間將拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、內政部警政署及高雄市政府，並接受吳釗燮款宴，同時參訪資訊工業策進會、高雄餐旅大學、台北101等經建文化設施。

外交部進一步指出，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並與皮耶就2國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。