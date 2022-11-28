（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）花蓮縣富里鄉長候選人張容榕上月(10月) 宣布退選，支持者仍成立後援會助選，11/26投票結果張容榕勝選。後援會表示，富里的勝利也是民主的勝利，即便在偏遠角落，民主種子展現生命力。

花蓮縣富里鄉長候選人張容榕因家庭因素，日前宣布退選，支持者仍自發性成立後援會、印文宣助選；圖為張容榕後援會長潘淑貞（中）、支持者姜守危（左）、林益誠（右）等人11月24日至花蓮地檢署按鈴申告，認為某地方媒體報導不實，意圖使人不當選。中央社

張容榕後援會表示，這次選舉，在所有人都不看好的過程中，透過罷免夥伴的彼此努力和支持，最終成功。兩年前的11月28日，富里鄉歷經罷免投票，為阻止鄉民投票，鄉長陳榮聰派人守住票口；事後陳榮聰說不會秋後算帳卻提告，罷免夥伴都變成被告，選舉日終於等到公道。

中央社26日引述後援會指出，這是富里的勝利，也是民主的勝利，即便在偏遠的花蓮角落，民主的種子展現了生命力，「讓我們在爭取一個更美好的故鄉的過程中，找到機會，最終在石縫中開出花朵。」

張容榕本人手機關機，未能聯繫上，她原本在北部擔任某香水品牌總監及行銷，今年返鄉籌辦「富里有人藝術季」，發現家鄉人口老化、人口外流問題嚴重，因此決定參選，不過10月3日突然在臉書宣布，家庭因素決定退選，而且日前她也將戶籍遷出富里鄉。

花蓮縣選委會指出，因選罷法無退選機制，登記參選後不得撤回登記，張容榕符合資格為公告候選人；她雖遷出戶籍，根據地制法，4個月內遷回即可。

富里鄉人口數未滿1萬人，爭取連任的國民黨籍鄉長陳榮聰與農會協助整合成功的政治素人張容榕2人登記參選。

2020年花蓮地方自治有史以來第一次罷免案，富里鄉長陳榮聰罷免案成案，最後同意罷免票數不足投票人總數1/4，罷免案未通過。

11/26選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

【台灣大選花絮】已宣布退選 政治素人張容榕仍當選花蓮富里鄉長