台灣抽象藝術家莊普5公尺高《三竹節》松菸現蹤　個展誠品畫廊登場　

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)誠品畫廊將舉辦國家文藝獎得主莊普的個展「遠方的吸引」，首度展出近兩年最新創作的平面和立體作品，包含一件矗立在松山文創園區內、高達近5公尺的立體作品《三竹節》，將於12月3日開幕。

莊普1947年​上海出生，畢業於西班牙馬德里大學，於1981年返台，以低限主義的精神理念為創作實踐至今，他以一公分見方的印章代替畫筆蓋印出線條和色塊，在機械性的動作中開展出身體與物質間的精神性對話，而無論是平面或裝置作品，都是在理性的構成中展露詩意。2019年莊普獲得國家文藝獎殊榮。

莊普為台灣當代藝術的代表人物，抽象藝術創作深受低限主義影響，並專注於對物質性的試驗及探索，破除既定的框架，以理性和詩性兼具的語彙建立獨特的個人風格。有感於近年人們的生活受到疫情、戰爭等事件的影響，莊普在新作中傳達內在的感受。

透過創作展現對世界與生命的關懷



遊夢。(圖/誠品畫廊提供)

「這幾年，航太發展、戰爭等發生在外太空和其他國家的事件，因為資訊傳播的方式和速度改變，只要打開手機就能看到相關資訊和影片，讓我們對距離的感受縮短，好像就發生在我們身邊一樣，很遠又很近；然而，像疫情、土石流、選舉等真正發生在我們生活周遭的事情卻令人感覺遙遠，彷彿與我們無關，很近又很遠。」莊普首次透過創作回應外在事件，同時展現他對世界與生命的關懷面。

回應外在事件，賦予畫作詩意想像



遠方的眼淚。(圖/誠品畫廊提供)

這次展出的平面新作「遠方的吸引」系列，延續過往用一公分見方的印章、逐格蓋印出顏料和內容的標誌性手法，而其章印出的圖樣，看似像繪畫顏料滴流而下的狀態，又像戰爭砲擊四射的火花或施放的煙火，也像是電腦像素圖（pixel art）的馬賽克圖樣。莊普以烏克蘭的城市為想像，為這系列作品取了敘述性的作品名稱，除了回應烏俄戰爭對世界的巨大影響，也賦予每幅畫作一個詩意的城市想像。

由此延伸到戶外空間（松山文創園區忠孝東路四段553巷入口處）展出的《三竹節》，則是將火花四射的景象化為彎曲的立體線條，人們可穿梭其間，仰望觀看的同時也反思戰爭對生命及環境造成的衝擊。

以水墨工筆的手繪線條展現溫度



番紅花。(圖/誠品畫廊提供)

2021年創作的平面新作，莊普在原本的蓋印方章之外，加入了水墨工筆的手繪線條，雖然兩者都是機械性反覆操作的身體勞動，卻呈現出截然不同的興味，例如：《番紅花》白底之上有4道長型方塊，最上層的紅色塊是由手繪線條組成；《太陽、月亮》裡與蓋印的黃色塊毗鄰相連的紅方塊也是手繪線條而成，讓冷調性的抽象藝術展現出手感的溫度。

莊普在西班牙就讀大學期間就開啟低限主義的藝術試驗，在此脈絡下創作逾40年也不覺意興枯索，師法南宋畫家牧谿僅用墨色就畫出6顆不同狀態且深具禪意的《六柿圖》，莊普在極簡的世界裡持續探究極限，及其可能存在的萬千變化。



太陽、月亮。(圖/誠品畫廊提供)

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