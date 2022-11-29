〈財經主筆室〉全球人口突破80億創新猷　台韓兩國卻為少子化憂愁

聯合國日前宣布世界人口在11月15日達到80億，從70億到8 0億僅花了11年零半個月，這是人類有史以來最快速的增長，80 億對人類史來說絕對是重要的里程碑， 但人類人口在日益壯大的同時， 少子化卻成為許多發達國家共同面臨的社會難題，尢其， 台韓兩國目前都為了低生育率， 可能為未來經濟帶來巨大壓力而犯愁。

人類每增長10億人口的用時越來越短， 但全球最多會有多少人口呢？根據聯合國的預測，到本世紀80年代 ，全球人口將達到約104億的峰值，並保持這個水準到2100年 。但也有不同看法， 美國華盛頓大學健康指標與評估研究所發布的研究顯示， 全球人口將在2064年達到峰值，但不會達到100億，且在21 00年將減少至88億。

人口還會繼續增長嗎？會的，但增長速度正在放緩。因為， 世界人口在1962-1965年期間的增長率為每年2.1%，2 020年在1%左右，這也是落後國家與發達國家， 人口出現一增一減、分岔點的開始，到了2050年， 全球人口年增長率可能會下降到0.5%左右。

台韓兩個相近的國家近幾年來，低生育率都在比拼誰是全球第一低， 也許根據不同計算指標而有差異， 但兩國皆處於低生育率卻是不爭事實， 少子化也是兩個國家共同面臨的社會難題。

南韓2021年有26萬名新生兒，生育率僅有0.81， 南韓稱已連續三年處於世界最低。南韓全國總人口數也於2021年 首度出現負成長。南韓年輕人對就業市場黯淡、房價過高、 不平等以及難以突破的社會階層結構，讓他們無法輕言養育後代。 長久將因勞動力短缺及老人福利支出增加，為經濟帶來巨大壓力。

南韓結婚率也在下降，2021年南韓有19.3萬對新人成婚，但 1996年的峰值為43萬對。南韓政府在過去16年來已經花費了 280兆韓元(約新台幣6.5兆)，嘗試改善人口結構，但202 2年第二季的生育率，已下降至0.75； 總統尹錫悅已下令檢討政策，期望制定更科學、 更有效的措施來提升生育率。

再看台灣2021年全年出生數為15萬3,820人，較2020 年的16萬5,249人減少1萬1,429名新生兒，粗估年出生率為6.55‰，已創下歷史新低。而據美國中情局( CIA)公布的「2021年全球生育率預測報告」顯示，在227 個國家或地區中，總生育率最低的前五名都在亞洲，分別為香港、 澳門、新加坡、南韓，台灣則是最後一名，每位婦女終生平均只生育 1.07個孩子。

根據內政部計，2022年至10月底為止，今年出生人口數為11 萬4,460人，虎年人口出生率下降早在預料之中， 所以今年的新生人口數絕對不及15萬人， 將再度創下歷史新低紀錄。

台灣2020年出生人數16萬5,249人，死亡人數17萬31 56人，死亡人數超過出生人數，臺灣人口首度呈現負成長，202 1年也是負成長，而2022年前10月的出生人口11萬4, 460人，死亡人口為17萬1,826人， 確定將是連續第三年呈現負成長。

國人晚婚的趨勢及結婚率的降低、生育年齡的延後、 育兒成本的增加、高房價對結婚率及家庭經濟的影響等， 皆是造成少子化的成因。新冠疫情造成的失業、轉業， 及對未來的不確定性等問題，亦會影響民眾結婚、生子的意願， 也是加重少子化問題的成因。

少子化影響層面深遠，以勞動力方面來說，就業人力萎縮、 勞動力高齡化，影響國家人力資源的發展；在財政方面， 年金與健保由於少子化造成的倒金字塔人口結構， 將使既存的虧損越來越大，甚至快速惡化。少子化的問題持續惡化， 將影響國家經濟發展，並將削減國家總體競爭力。

80億人口是歷史的巨大成功，但挑戰與機遇並存。 對人口增長國家來說，要有更多的資源投入，包括教育、醫療、 能源、生態環境等方面，這對落後國家來說形成更大壓力。 而開發國家人口結構變化帶來的老齡化問題，也對經濟發展、 社會治理帶來新的挑戰，一旦處理不當，或將帶來災難性結果。