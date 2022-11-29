〈財經主筆室〉全球人口突破80億創新猷　台韓兩國卻為少子化憂愁

聯合國日前宣布世界人口在11月15日達到80億，從70億到80億僅花了11年零半個月，這是人類有史以來最快速的增長，80億對人類史來說絕對是重要的里程碑，但人類人口在日益壯大的同時，少子化卻成為許多發達國家共同面臨的社會難題，尢其，台韓兩國目前都為了低生育率，可能為未來經濟帶來巨大壓力而犯愁。
人類每增長10億人口的用時越來越短，但全球最多會有多少人口呢？根據聯合國的預測，到本世紀80年代，全球人口將達到約104億的峰值，並保持這個水準到2100年。但也有不同看法，美國華盛頓大學健康指標與評估研究所發布的研究顯示，全球人口將在2064年達到峰值，但不會達到100億，且在2100年將減少至88億。
人口還會繼續增長嗎？會的，但增長速度正在放緩。因為，世界人口在1962-1965年期間的增長率為每年2.1%，2020年在1%左右，這也是落後國家與發達國家，人口出現一增一減、分岔點的開始，到了2050年，全球人口年增長率可能會下降到0.5%左右。
台韓兩個相近的國家近幾年來，低生育率都在比拼誰是全球第一低，也許根據不同計算指標而有差異，但兩國皆處於低生育率卻是不爭事實，少子化也是兩個國家共同面臨的社會難題。
南韓2021年有26萬名新生兒，生育率僅有0.81，南韓稱已連續三年處於世界最低。南韓全國總人口數也於2021年首度出現負成長。南韓年輕人對就業市場黯淡、房價過高、不平等以及難以突破的社會階層結構，讓他們無法輕言養育後代。長久將因勞動力短缺及老人福利支出增加，為經濟帶來巨大壓力。
南韓結婚率也在下降，2021年南韓有19.3萬對新人成婚，但1996年的峰值為43萬對。南韓政府在過去16年來已經花費了280兆韓元(約新台幣6.5兆)，嘗試改善人口結構，但2022年第二季的生育率，已下降至0.75；總統尹錫悅已下令檢討政策，期望制定更科學、更有效的措施來提升生育率。
再看台灣2021年全年出生數為15萬3,820人，較2020年的16萬5,249人減少1萬1,429名新生兒，粗估年出生率為6.55‰，已創下歷史新低。而據美國中情局(CIA)公布的「2021年全球生育率預測報告」顯示，在227個國家或地區中，總生育率最低的前五名都在亞洲，分別為香港、澳門、新加坡、南韓，台灣則是最後一名，每位婦女終生平均只生育1.07個孩子。
根據內政部計，2022年至10月底為止，今年出生人口數為11 萬4,460人，虎年人口出生率下降早在預料之中，所以今年的新生人口數絕對不及15萬人，將再度創下歷史新低紀錄。
台灣2020年出生人數16萬5,249人，死亡人數17萬3156人，死亡人數超過出生人數，臺灣人口首度呈現負成長，2021年也是負成長，而2022年前10月的出生人口11萬4,460人，死亡人口為17萬1,826人，確定將是連續第三年呈現負成長。
國人晚婚的趨勢及結婚率的降低、生育年齡的延後、育兒成本的增加、高房價對結婚率及家庭經濟的影響等，皆是造成少子化的成因。新冠疫情造成的失業、轉業，及對未來的不確定性等問題，亦會影響民眾結婚、生子的意願，也是加重少子化問題的成因。
少子化影響層面深遠，以勞動力方面來說，就業人力萎縮、勞動力高齡化，影響國家人力資源的發展；在財政方面，年金與健保由於少子化造成的倒金字塔人口結構，將使既存的虧損越來越大，甚至快速惡化。少子化的問題持續惡化，將影響國家經濟發展，並將削減國家總體競爭力。
80億人口是歷史的巨大成功，但挑戰與機遇並存。對人口增長國家來說，要有更多的資源投入，包括教育、醫療、能源、生態環境等方面，這對落後國家來說形成更大壓力。而開發國家人口結構變化帶來的老齡化問題，也對經濟發展、社會治理帶來新的挑戰，一旦處理不當，或將帶來災難性結果。