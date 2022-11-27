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九合一選舉表現不佳 時代力量黨主席陳椒華辭職

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/27 21:02
時代力量黨主席陳椒華

時代力量黨主席陳椒華 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）時代力量在九合一選舉表現不如預期，黨主席陳椒華今（27）日表示，她會負起政治責任，晚間召開臨時決策委員會，辭去黨主席一職，並懇請時代力量立委王婉諭、邱顯智等人，勿辭去決策委員一職。

今年地方選舉，時力僅僅當選1名直轄市議員、5名縣市議員。時力立委王婉諭、邱顯智、決策委員李兆立等人，今宣布辭去決策委員，表達對於黨無法提供候選人奧援、無法捍衛政黨定位的不滿。

陳椒華晚間在公開信中指出，對於本次時力的選舉結果，致上最高歉意。她說道，民主政治就是責任政治，她責無旁貸，將於今天晚間辭去黨主席一職。

陳椒華表示，時代力量是台灣少數源自大型社會運動的政黨，堅持與公民社會力量相連結、堅持台灣主體性、堅持深化台灣民主品質、堅持政黨間的良性競爭。這是時代力量的四個堅持，是不可動搖的立場與政黨主體性。

她提到，本次選舉是時代力量創黨以來第二次地方選舉，過往僅經歷過2018一次地方選舉，小黨的人力與物力匱乏，深根基層非常艱辛，需要時間加倍努力，才能一點一滴爭取認同。

陳椒華表示，時代力量是一個年輕的政黨，歷經政黨發展過程中必然的辯論與挫敗，她將負起一切責任，面對缺失，真誠反省。她也懇請邱顯智、王婉諭、曾威凱、李兆立、陳孟秀與廖子齊留任決策委員，在時力最艱難的時刻，齊心進行最重要的政治路線討論。
時代力量
陳椒華

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