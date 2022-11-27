（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏大戰進入第十個月，俄國改變作戰方針，數周來鎖定烏國能源設施連番轟炸，首都基輔開始迎來紛飛的大雪，人民的身與心，也是一般苦寒。

綜合路透、美聯社報導，俄國23日的空襲，是大戰以來最猛烈的一次，導致數百萬烏國人民陷入黑暗，水、電、暖氣全部斷供，全國已有五成能源設施受損。俄方辯稱攻擊並非針對百姓，克里姆林宮則回嗆，乃是因烏克蘭不願與之談判，莫斯科便破壞能源設施作為報復。

基輔溫度已降至攝氏零下，數百萬人卻得過著缺電、缺暖氣、沒水的日子。電力公司Ukrenergo 26日表示，目前僅能供電全國3/4需求，限電、停電是必要措施。Ukrenergo向民眾喊話，有電可用的家戶，請省儉使用，這就是協助其他家戶儘快恢復供電的方法。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在錄製的演說中表示，全國27個區域中，14個面臨限電問題，每區影響所及達10萬人。若夜間用電量上升，斷電次數也不得不跟著增加。他呼籲國人，節約用電，熬過輪流供電的日子。

能源公司YASNO營運長Sergey Kovalenko表示，基輔情況雖有改善，「仍屬嚴峻」。他在臉書承諾，市民每天應至少要有四個小時的電力可用，若有人連這供電需求都無法滿足，歡迎致函相關單位解決問題。

澤倫斯基25日罕見批評基輔市長，未能善盡職責，設置緊急避難所，收容突遭斷電斷暖氣的民眾。這座有著280萬人口（戰前統計）的城市，大雪至少還要下數日，溫度料將維持零下。

眼看烏克蘭遭難，歐洲各國正努力「送暖」至烏國。法國25日表示，將於未來數月送100台高功率發電機至烏國。英國承諾價值6千萬美元的防空設備，助烏抵抗俄國空襲，另有24台救護車、11台能源車，其中部分是裝甲車。聯合國人權事務高級專員辦事處、世界衛生組織，也分別以數百台發電機相助。

【下雪了】凜冬已至 俄國意圖凍死烏克蘭 歐洲「送暖」至烏國



基輔市中心遭空襲斷電（圖／美聯社）



基輔百姓拿水罐至公共設施裝水（圖／美聯社）



基輔覆蓋於雪中（圖／美聯社）