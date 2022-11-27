公民權修憲公投未過關原因 學者：18歲就能參選不妥、懲罰執政黨氛圍濃

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）18歲公民權修憲複決公投案未能通過，呈現兩極化趨勢。學者指，除了選民對此案有疑慮，政黨因素也不可小覷，不乏純粹為了懲罰民進黨而投下不同意票的選民。

本次修憲案，總選舉人數為1,923萬9,392人，要達到門檻的半數為961萬9,697張同意票，但根據中選會，投票率為58.97%，其中同意票564萬7,102張，不同意票501萬6,427張。

中央社引述東吳大學法律系教授胡博硯看法，本次地方選舉有種制衡民進黨的氛圍，故選民可能是因不滿民進黨而不願投下同意票。此外，他認為各黨對18歲公民權的議題宣傳不夠，既無火花也激不起聲量，討論力道只有一個字，冷。

師範大學政治學研究所教授曲兆祥則表示，部分民眾或許擔憂，18歲仍不成熟，參與投票與選舉恐為社會帶來不穩定，有此擔憂的族群，藍綠應都有。

依據我國現行法律，參選公職年齡門檻最低為23歲，可選村里長、鄉鎮市區代表、直轄市與縣市議員、立法委員。曲兆祥表示，支持18歲有投票權者，不一定支持18歲就能獲得被選舉權。

不過他也強調，結果看似同意票多於反對票，可能是誤判，因反對者可能只領九合一選票，而不領公投票。

至於兩黨人士怎麼看？國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，18歲公民權是全球趨勢，提案過程也獲朝野支持，顯見社會對此議題仍無共識，未來推動必須強化社會溝通。民進黨立法院黨團幹事長羅致政指出，公民複決共有逾1千萬人投票，結果仍兩極化，加上修憲門檻高，不容易過關，民眾對此議題的態度仍顯保守。