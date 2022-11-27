Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

時力九合一失利 決策委員6人請辭 黨部：討論是否提前補選

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/27 18:09
時代力量九合一選舉失利，包含邱顯智、王婉諭在內六位決策委員請辭。（圖／翻攝自時代力量臉書）  

時代力量九合一選舉失利，包含邱顯智、王婉諭在內六位決策委員請辭。（圖／翻攝自時代力量臉書）  

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）時代力量在九合一選舉近乎團滅，全台16縣市推出59位地方公職候選人，僅6位縣市議員當選，相較於2018年銳減10席，該黨決策委員邱顯智、王婉諭今日雙雙請辭以示負責，新竹市議員廖子齊、前秘書長陳孟秀、「行動時代」策略長李兆立，與桃園黨部主委曾威凱也宣布請辭決策委員，據該黨章，決策委員人數若少於10人應舉行補選。對此，時代力量黨部僅表示，內部正在討論中。

相較於首次參選地方選舉的16席次，時隔四年時代力量僅收穫6席議員，包含1位直轄市議員、5位縣市議員、1位鄉民代表及1位里長。王婉諭在臉書針對選舉結果表示難過，「不僅僅對於整體台灣局勢的擔憂，更對時代力量的存亡，感到深深的憂慮」。她直言，並指出決策會不敢討論路線、不願討論方向，一步步將時代力量在政治上逐漸推向邊緣的，正是這個黨的狀況，並砲轟現有的決策會「已失去功能」。

王婉諭表示，自己身為時代力量的決策員，將辭去決策委員一職負起責任，但她也公開呼籲，「時代力量的決策委員會必須總辭、即刻改選，盼能喚起黨內深刻反省的動態。」

同為決策委員的邱顯智，在臉書上直指黨中央選舉過程中「不僅無法提供候選人基本的奧援，對於捍衛政黨的品牌定位，更毫無作為」。他在臉書宣布辭職負責，並點名決策委員會盡速總辭改選。

時代力量現任決策委員共15人，包括黨主席兼立委陳椒華、立委王婉諭、立委邱顯智、高雄市議員林于凱、基隆市長候選人陳薇仲、彰化縣議員吳韋達、台中市議員當選人吳佩芸、秘書長白卿芬、副秘書長張衞航、立院黨團主任賴嘉倫、新竹縣議員連郁婷、新竹市議員廖子齊、前秘書長陳孟秀、「行動時代」策略長李兆立、桃園黨部主委曾威凱。如今6人請辭，已達黨章應舉行補選的規範。

對此，時代力量黨部僅表示，由於本屆決策委員任期將於明年2月28日屆滿，明年1月本當改選，故時力內部仍在討論該如何處理。
時代力量
九合一選舉

相關新聞

2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022/11/27 11:23
台選舉受外媒注目 受訪學者：抗中保台牌正在失效
台選舉受外媒注目 受訪學者：抗中保台牌正在失效
2022/11/27 09:16
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
2022/11/26 23:36
九合一大選併首次修憲複決今上午8點開投！下午4點結束 各候選人已前往投票
九合一大選併首次修憲複決今上午8點開投！下午4點結束 各候選人已前往投票
2022/11/26 10:15
【選前之夜】于美人助選　張昭雄：宋楚瑜和親民黨唯一支持黃珊珊
【選前之夜】于美人助選　張昭雄：宋楚瑜和親民黨唯一支持黃珊珊
2022/11/25 20:56

更新時間 : 2022-11-27 19:35 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣2022九合一大選】台北市長即時開票！蔣萬安46萬大勝陳時中黃珊珊
【台灣2022九合一大選】台北市長即時開票！蔣萬安46萬大勝陳時中黃珊珊
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【台灣2022九合一大選】新竹市長即時開票！高虹安衝破5萬持續領先　沈慧虹緊緊苦追
【台灣2022九合一大選】新竹市長即時開票！高虹安衝破5萬持續領先　沈慧虹緊緊苦追
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎落萊爾富
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎落萊爾富
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
【台灣2022九合一大選】桃園市長即時開票: 國民黨張善政「我們光榮贏了! 」領先鄭運鵬約12萬票
【台灣2022九合一大選】桃園市長即時開票: 國民黨張善政「我們光榮贏了! 」領先鄭運鵬約12萬票
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！