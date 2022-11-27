Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/27 19:54
南韓女團IVE於2022MMA共獲得四項大獎（圖／截自IG@ivestarship）

南韓女團IVE於2022MMA共獲得四項大獎（圖／截自IG@ivestarship）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓年度音樂盛事之一Melon Music Awards（MMA）頒獎數據來源為聽歌程式Melon，在Kpop界也是備受矚目的頒獎典禮。2022年MMA已於昨日落幕，南韓trot歌手林英雄為最大贏家，南韓女團IVE及男團BTS防彈少年團則緊追在後。

林英雄近年於南韓國內大紅，今年的MMA勇奪了TOP10、年度專輯、年度藝人、最佳男Solo及網路人氣獎等五項大獎。而僅出道不到一年的新生代女團IVE，憑藉著歌曲「Love Dive」及「After Like」於音源榜佔據首位，初期銷售量也超過了90萬張，他們今年打敗了前輩BLACKPINK，榮獲了最佳女團獎，另外也奪走了TOP 10、年度歌曲、最佳新人等共四個獎項。

另外，BTS防彈少年團也同為第二大贏家，抱走了TOP10、年度製作、最佳男團及KAKAO 銀行全民之星等四個獎項。

2022 Melon Music Awards完整得獎名單
TOP10
IVE／林英雄／(G)I-DLE／MeloMance／NewJeans／BE'O／BTS／IU／SEVENTEEN／NCT DREAM

年度專輯獎
－林英雄 IM HERO

年度製作獎
－ BTS

年度歌曲獎
－IVE ＜LOVE DIVE＞

年度藝人獎
－林英雄

年度新人獎
－IVE／NewJeans

最佳表演獎
- TXT／LE SSERAFIM

最佳作曲人獎
- (G)I-DLE 田小娟

最佳音樂風格獎
- BIG Naughty

全球藝人獎
- MONSTA X

全球新銳藝人獎
- STAYC

最佳男Solo獎
－林英雄

最佳女Solo獎
－IU

最佳男團獎
－BTS

最佳女團獎
－IVE

最佳流行藝人獎
－Charlie Puth

網絡人氣獎
－林英雄

年度MV獎
－(G)I-DLE - TOMBOY

1theK 全球偶像獎
－ENHYPEN

熱門趨勢獎
－LE SSERAFIM

KAKAO 銀行全民之星獎
－BTS

最佳企劃音樂獎
－WSG WANNABE

最佳Session獎
－Lee Shin Woo & Choi In Seong

最佳OST獎
- MeloMance＜Love, Maybe＞ (社內相親ost)

最佳合作獎
－10CM, BIG Naughty ＜Just 10 centimeters＞

年度舞台獎
－IU 2022 THE GOLDEN HOUR CONCERT在橙色太陽下
南韓
KPOP
MMA
音樂大賞

相關新聞

南韓藝人李昇基出道18年音源收入為0　私吞收益還威脅「要弄死他」公司代表黑料不斷
南韓藝人李昇基出道18年音源收入為0　私吞收益還威脅「要弄死他」公司代表黑料不斷
2022/11/25 11:03
90年代初戀電影 　跟著「20世紀少女」踩點來場南韓歷史之旅
90年代初戀電影 　跟著「20世紀少女」踩點來場南韓歷史之旅
2022/11/23 13:01
與韓媒MBC再爆口角　南韓總統室取消每日記者聯訪　對媒體提懲處方案
與韓媒MBC再爆口角　南韓總統室取消每日記者聯訪　對媒體提懲處方案
2022/11/22 15:34
南韓電影「犯罪都市3」才宣布結束拍攝　第四集馬不停蹄接著開拍
南韓電影「犯罪都市3」才宣布結束拍攝　第四集馬不停蹄接著開拍
2022/11/19 17:40
以「花路阿朱媽」入圍金馬最佳男配角　南韓演員鄭東煥首度來台：我偷偷來的
以「花路阿朱媽」入圍金馬最佳男配角　南韓演員鄭東煥首度來台：我偷偷來的
2022/11/19 13:34

更新時間 : 2022-11-27 21:07 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣2022九合一大選】台北市長即時開票！蔣萬安46萬大勝陳時中黃珊珊
【台灣2022九合一大選】台北市長即時開票！蔣萬安46萬大勝陳時中黃珊珊
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【台灣2022九合一大選】新竹市長即時開票！高虹安衝破5萬持續領先　沈慧虹緊緊苦追
【台灣2022九合一大選】新竹市長即時開票！高虹安衝破5萬持續領先　沈慧虹緊緊苦追
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎落萊爾富
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎落萊爾富
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！