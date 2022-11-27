南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓年度音樂盛事之一Melon Music Awards（MMA）頒獎數據來源為聽歌程式Melon，在Kpop界也是備受矚目的頒獎典禮。2022年MMA已於昨日落幕，南韓trot歌手林英雄為最大贏家，南韓女團IVE及男團BTS防彈少年團則緊追在後。
林英雄近年於南韓國內大紅，今年的MMA勇奪了TOP10、年度專輯、年度藝人、最佳男Solo及網路人氣獎等五項大獎。而僅出道不到一年的新生代女團IVE，憑藉著歌曲「Love Dive」及「After Like」於音源榜佔據首位，初期銷售量也超過了90萬張，他們今年打敗了前輩BLACKPINK，榮獲了最佳女團獎，另外也奪走了TOP 10、年度歌曲、最佳新人等共四個獎項。
另外，BTS防彈少年團也同為第二大贏家，抱走了TOP10、年度製作、最佳男團及KAKAO 銀行全民之星等四個獎項。
2022 Melon Music Awards完整得獎名單
TOP10
IVE／林英雄／(G)I-DLE／MeloMance／NewJeans／BE'O／BTS／IU／SEVENTEEN／NCT DREAM
年度專輯獎
－林英雄 IM HERO
年度製作獎
－ BTS
年度歌曲獎
－IVE ＜LOVE DIVE＞
年度藝人獎
－林英雄
年度新人獎
－IVE／NewJeans
最佳表演獎
- TXT／LE SSERAFIM
最佳作曲人獎
- (G)I-DLE 田小娟
最佳音樂風格獎
- BIG Naughty
全球藝人獎
- MONSTA X
全球新銳藝人獎
- STAYC
最佳男Solo獎
－林英雄
最佳女Solo獎
－IU
最佳男團獎
－BTS
最佳女團獎
－IVE
最佳流行藝人獎
－Charlie Puth
網絡人氣獎
－林英雄
年度MV獎
－(G)I-DLE - TOMBOY
1theK 全球偶像獎
－ENHYPEN
熱門趨勢獎
－LE SSERAFIM
KAKAO 銀行全民之星獎
－BTS
最佳企劃音樂獎
－WSG WANNABE
最佳Session獎
－Lee Shin Woo & Choi In Seong
最佳OST獎
- MeloMance＜Love, Maybe＞ (社內相親ost)
最佳合作獎
－10CM, BIG Naughty ＜Just 10 centimeters＞
年度舞台獎
－IU 2022 THE GOLDEN HOUR CONCERT在橙色太陽下