南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓年度音樂盛事之一Melon Music Awards（MMA）頒獎數據來源為聽歌程式Melon，在Kpop界也是備受矚目的頒獎典禮。2022年MMA已於昨日落幕，南韓trot歌手林英雄為最大贏家，南韓女團IVE及男團BTS防彈少年團則緊追在後。

林英雄近年於南韓國內大紅，今年的MMA勇奪了TOP10、年度專輯、年度藝人、最佳男Solo及網路人氣獎等五項大獎。而僅出道不到一年的新生代女團IVE，憑藉著歌曲「Love Dive」及「After Like」於音源榜佔據首位，初期銷售量也超過了90萬張，他們今年打敗了前輩BLACKPINK，榮獲了最佳女團獎，另外也奪走了TOP 10、年度歌曲、最佳新人等共四個獎項。

另外，BTS防彈少年團也同為第二大贏家，抱走了TOP10、年度製作、最佳男團及KAKAO 銀行全民之星等四個獎項。

2022 Melon Music Awards完整得獎名單

TOP10

IVE／林英雄／(G)I-DLE／MeloMance／NewJeans／BE'O／BTS／IU／SEVENTEEN／NCT DREAM

年度專輯獎

－林英雄 IM HERO

年度製作獎

－ BTS

年度歌曲獎

－IVE ＜LOVE DIVE＞

年度藝人獎

－林英雄

年度新人獎

－IVE／NewJeans

最佳表演獎

- TXT／LE SSERAFIM

最佳作曲人獎

- (G)I-DLE 田小娟

最佳音樂風格獎

- BIG Naughty

全球藝人獎

- MONSTA X

全球新銳藝人獎

- STAYC

最佳男Solo獎

－林英雄

最佳女Solo獎

－IU

最佳男團獎

－BTS

最佳女團獎

－IVE

最佳流行藝人獎

－Charlie Puth

網絡人氣獎

－林英雄

年度MV獎

－(G)I-DLE - TOMBOY

1theK 全球偶像獎

－ENHYPEN

熱門趨勢獎

－LE SSERAFIM

KAKAO 銀行全民之星獎

－BTS

最佳企劃音樂獎

－WSG WANNABE

最佳Session獎

－Lee Shin Woo & Choi In Seong

最佳OST獎

- MeloMance＜Love, Maybe＞ (社內相親ost)

最佳合作獎

－10CM, BIG Naughty ＜Just 10 centimeters＞

年度舞台獎

－IU 2022 THE GOLDEN HOUR CONCERT在橙色太陽下